Wakacje dla kredytobiorców problemem dla banków

Rządowe propozycje pakietu pomocy dla kredytobiorców mogą mieć negatywny wpływ na polski sektor bankowy – uważa Przemek Gdański, prezes BNP Paribas Polska. Jego zdaniem obecny kształt propozycji wskazuje, że ich koszty musiałby w większości pokryć sektor bankowy.

Bankowcy obawiają się, że koszt pakietu wsparcia kredytobiorców zostanie przerzucony na barki sektora bankowego.

Zdaniem prezesa BNP Paribas Przemka Gdańskiego, najpierw należy wykorzystać dostępne w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców pieniądze, a dopiero potem myśleć o jego dalszym zasileniu.

Rząd omawiał pomysły na wsparcie kredytobiorców na swoim wtorkowym posiedzeniu.

Inflacja i będący jej konsekwencją wzrost stóp procentowych NBP, a w ślad za nimi również oprocentowania kredytów postawił wielu kredytobiorców, zwłaszcza posiadaczy kredytów hipotecznych, w trudnej sytuacji. Rząd chcąc im ulżyć, zaprezentował w tym tygodniu pakiet wstępnych propozycji, które we wtorek były omawiane przez rząd.

Rządowe pomysły obejmują m.in. wakacje kredytowe dla kredytobiorców, dopłaty z kredytów z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. To drugie wiązałoby się, w myśl rządowych zamierzeń, z powiększeniem FWK , a także zastąpienia wskaźnika WIBOR, który dziś jest jednym z podstawowych parametrów kosztów kredytu innym – w założeniu korzystniejszym dla kredytobiorców benchmarkiem.

Bankowcy odnoszą się do tych propozycji nieco sceptycznie. - Te propozycje mają jak na razie charakter ogólny, trudno zatem precyzyjnie powiedzieć, jaki będzie ich skutek. Ogólne wrażenie jest jednak takie, że ten skutek może być dla sektora bankowego wyłącznie negatywny – powiedział Przemek Gdański, prezes BNP Paribas Polska podczas konferencji wynikowej swojego banku.

Najpierw wydajmy to, co jest

Jego zdaniem należy najpierw wykorzystać już istniejące możliwości. Zwrócił uwagę, że w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców jest obecnie zgromadzone 600 mln zł i pieniądze te nie był dotąd wykorzystane bądź wykorzystywane marginalnie.

- Dopłacanie do niego przed zużyciem tego, co jest zgromadzone nie wydaje mi się potrzebne, żeby nie rzec: właściwe – stwierdził prezes BNP Paribas Polska, proponując zastanowienie się nad innymi formami zasilenia tego funduszu, by koszty te nie spoczęły wyłącznie na sektorze bankowym.

Wątpliwości budzi też – również istniejący już dziś – mechanizm wakacji kredytowych.

Zdaniem Przemka Gdańskiego idea takiego rozwiązania jest zrozumiała. - Ten pomysł ma sporo sensu – stwierdził. Dodał jednak, że wiele będzie zależało od ostatecznych rozwiązań. – Nie powinno był automatyzmu – podkreślił, wyjaśniając, że możliwość skorzystania z takiego rozwiązania powinni mieć ci, którzy rzeczywiście go potrzebują. – Nie powinno być tak, że niezależnie od sytuacji, niezależnie od zdolności do terminowej obsługi zaciągniętych zobowiązań każdy może przyjść i z takich wakacji skorzystać - stwierdził.

Zwrócił również uwagę, że doprecyzowania będzie wymagała jeszcze jedna kwestia: czy w efekcie skorzystania przez klienta z wakacji banki będą musiały przeklasyfikować ekspozycję kredytową i tworzyć na nią rezerwę.

Co zamiast WIBOR?

Bankowcy nie mówią „nie” dyskusji na temat zastąpienia WIBOR innym wskaźnikiem, zwracają jednak uwagę, że to nie WIBOR jest głównym problemem kredytobiorców.

- Problemem nie jest taka czy inna stawka, tylko znaczący wzrost stóp procentowych – powiedział Przemek Gdański. - Ruch na WIBORze pewnie rozładuje część emocji i w jakimś sensie obniży koszty obsługi i przychody sektora bankowego, natomiast to nie jest sedno sprawy - dodał.

Sama zamiana WIBOR na inny benchmark nie jest sprawą kontrowersyjną. Dyskusje na ten temat trwają już od kilku lat – przyznał główny ekonomista BNP Paribas Polska Michał Dybuła.

Zwrócił jednak uwagę, że do dziś nie rozstrzygnięto co ma być tym nowym benchmarkiem i na podstawie jakiego rodzaju transakcji będzie wyznaczany. - Słyszeliśmy o tej opcji tzw. awaryjnej, w której nowym benchmarkiem miałaby się stać stawka Polonia - powiedział.

- Natomiast co do zasady, każda stopa procentowa oparta na operacjach overnight'owych będzie - po jakimś odpowiednim wygładzeniu - bliżej odpowiadać temu, gdzie znajduje się stopa referencyjna banku centralnego niż 3- czy 6-miesięczne stopy WIBOR, które obecnie też dyskontują kontynuację cyklu podwyżek stóp procentowych, o którym zresztą czy to prezes NBP, czy inni członkowie RPP mówią - podsumował główny ekonomista.

