Premier Morawiecki zapowiedział przedłużenie wakacji kredytowych na 2024 roku. Związek Banków Polskich (ZBP) wyraża zaskoczenie tą decyzją, gdy spadają stopy procentowe i inflacja, co według wcześniejszych zapowiedzi rządu PiS miało być przesłankami do zakończenia programu.

Statystyki pokazują, że z wakacji kredytowych w dużej mierze korzystają najbogatsi Polacy, mimo że nie potrzebują tego wsparcia.

Związek Banków Polskich jest zaskoczony zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego, że wakacje kredytowe będą przedłużone na 2024 rok, gdy zaistniały przesłanki do zakończenia programu - spadek stóp procentowych i inflacji.

Jak podkreślił prezes ZBP Tadeusz Białek, na razie jest to jednak decyzja polityczna, bo w tej kadencji parlamentu nie ma już możliwości procedowania konkretnych rozwiązań.

Według zaprezentowanych przez Związek Banków Polskich danych, objętych wakacjami kredytowymi (stan na wrzesień 2023) jest 1 mln 149 tys. kredytów o wartości 284 mld zł. 56 proc. kredytobiorców uprawnionych do wakacji zdecydowała się, by z nich skorzystać. Wartość kredytów objętych wakacjami to już z kolei aż 72 proc. wartości wszystkich kredytów kwalifikujących się do wakacji.

Wakacje kredytowe to w dużej mierze wsparcie dla najbogatszych Polaków

- Ta statystyka świadczy, że w dużej mierze z wakacji kredytowych korzystają najbogatsi Polacy - zauważył w czwartek prezes ZBP Tadeusz Białek.

Najbogatsi Polacy to osoby, które absolutnie nie potrzebowały korzystać z wakacji kredytowych. Stało się to, o czym mówiliśmy. Bez progu program jest wykorzystywany przez tych, którzy w ogóle nie powinni korzystać z rozwiązania o charakterze pomocowym - podkreślił Białek.

O konieczności wprowadzenia kryterium dochodowego mówiły finansowe instytucje: Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego i Bankowy Fundusz Gwarancyjny, a na poziomie międzynarodowym Europejski Urząd Nadzoru Bankowego orz Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

- Oba te organy wskazywały, że w żadnym wypadku nie powinno być takiego rozwiązania, które nie przewiduje żadnych progów dochodowych - przypomniał Białek.

ZBP wypomina rządowi, że nie zamierzał przedłużać wakacji kredytowych, jeśli spadną stopy i inflacja

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział przedłużenie wakacji kredytowych na 2024 rok w zeszłą środę i w przyszłym roku ma już obowiązywać kryterium dochodowe. Jak jednak zauważył Białek, wcześniej przedstawiciele rządu wielokrotnie sugerowali, że jeśli stopy procentowe pójdą mocno w dół, takie działania nie będą już potrzebne. Drugą przesłanką do zakończenia programu miała być obserwacja spadku inflacji.

Jak wszyscy wiemy oba warunki, o których mówiono publicznie wielokrotnie, właśnie się materializują. Mamy obniżkę stóp procentowych mocno w dół, bo o 0,75 punktu procentowego, czyli znacznie więcej niż się spodziewano. Również mamy spadek inflacji, a nawet ogłoszenie zakończenia wysokiego poziomu inflacji W związku z tym mogłoby się wydawać, że rząd nie przedłuży wakacji kredytowych - zauważył prezes ZBP.

W związku z tymi zapowiedziami sektor bankowy jest "dość zaskoczony wypowiedzią premiera". Jak jednak podkreślił Białek, w tym momencie jest to na razie tylko deklaracja o charakterze politycznym, bo w tej kadencji parlamentu nie ma już możliwości procedowania konkretnych rozwiązań.