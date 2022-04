Wakacje kredytowe i nowy wskaźnik oprocentowania. Powstał plan dla kredytobiorców

Proponujemy tzw. wakacje kredytowe w roku 2022 i 2023 dla wszystkich kredytobiorców, którzy będą mieli trudność w spięciu budżetów domowych i będą chcieli skorzystać z takich wakacji kredytowych - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach..

Potrzebne jest zdecydowane wzmocnienie odporności całego sektora bankowego poprzez utworzenie funduszu pomocowego, wartego 3,5 mld zł - zapowiedział premier .

Rząd proponuje m.in. tzw. wakacje kredytowe w roku 2022 i 2023 dla wszystkich kredytobiorców, którzy będą mieli trudność w spięciu budżetów domowych i będą chcieli skorzystać z takich wakacji kredytowych - wskazał.

Od 1 stycznia 2023 r. narzucimy obowiązek posługiwania się inną niż WIBOR, transparentną stawką pochodzącą z rynku międzybankowego depozytów overnight - dodał.

Premier Mateusz Morawiecki otworzył w poniedziałek (25 kwietnia) Europejski Kongres Gospodarczy.

W poniedziałek (25 kwietnia) premier Mateusz Morawiecki wziął udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Podczas swojego wystąpienia zwrócił uwagę na sytuację na rynku kredytów hipotecznych i działania państwa w zakresie poprawy sytuacji kredytobiorców. Poinformował, że rząd zaproponuje "4-punktowy odważny plan który, ma ulżyć kredytobiorcom złotówkowym, ma pomóc przejść im przez ten trudny czas podniesionych stóp procentowych". "Ponieważ nasz rząd, rząd PiS nie chowa głowy w piasek. Jak dostrzegamy problemy, natychmiast staramy się z nimi zmierzyć" - zaznaczył Morawiecki.

Fundusz dla sektora bankowego

"Jeden z punktu tego pakietu to zdecydowane umocnienie całego sektora bankowego przez utworzenie funduszu pomocowego wysokości 3,5 mld złotych. Fundusz ten nie będzie zasilony z budżetu państwa - to wszystko są środki, które będą pochodziły z zysków sektora banków komercyjnych" - powiedział premier, prezentując założenia zestaw rozwiązań ws. sektora banków komercyjnych i rynku kredytów hipotecznych.

Premier @MorawieckiM podczas @EECKatowice: Dziś chcę przedstawić nasz plan, który został przedyskutowany z sektorem bankowym, który ma pomóc przejść Polakom przez ten trudny czas podniesionych stóp procentowych, bo nasz rząd nie chowa głowy w piasek. pic.twitter.com/pSFww4XsxE — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 25, 2022

Jak wyjaśnił, działania te mają pomóc w unormowaniu rynku kredytów hipotecznych. "Apeluję o wypracowanie przez banki komercyjne stopy stałej dla kredytów hipotecznych. To jest to bezpieczeństwo, które możemy zagwarantować klientom, Polakom" - wezwał Morawiecki. Unormowanie rynku kredytów ma na celu - jak mówił - także stworzenie nadziei na otrzymanie bezpiecznego produktu dla przyszłych kredytobiorców.

"To jeden, duży filar w obszarze działań gospodarczych, który też jest częścią naszej tarczy antyputinowskiej - filar dla kredytobiorców" - podkreślił premier.

Wakacje kredytowe

Szef rządu przekazał, że rząd proponuje m.in. "tzw. wakacje kredytowe w roku 2022 i 2023 dla wszystkich kredytobiorców, którzy będą mieli trudność w spięciu budżetów domowych i będą chcieli skorzystać z takich wakacji kredytowych".

Pomysły rządu w ramach pakietu pomocy dla kredytobiorców w związku z podwyżkami stop procentowych przedstawił premier podczas #EEC2022 . - Pakiet składa się z czterech założeń - powiedział pic.twitter.com/rUNTboWy5k — Rafał Kerger (@KergerRafa) April 25, 2022

"One będą skonstruowane następująco: jedna rata kredytowa w kwartale w roku 2022 i 2023 zostanie niejako właśnie przesunięta do spłaty bez odsetek, czyli łącznie w tym okresie będzie to 8 rat kredytowych. Jeżeli ktoś płaci dziś ratę kredytową na przykład 1500 zł i ta rata została podniesiona na 2400 zł - o 900 zł załóżmy - to cztery razy w roku, ta rata kredytowa 2400 zł będzie przesunięta do spłaty bez odsetek, a więc będą to swego rodzaju wakacje kredytowe" - powiedział premier.

Nowy wskaźnik oprocentowania

"Apelowaliśmy długo o to, aby banki wypracowały odpowiedni, bardziej przejrzysty, bardziej transparentny i sprawiedliwy mechanizm kalkulowania kosztów kredytu niż WIBOR. Niestety nie doszło do tego, aż do obecnego momentu" - wskazał premier.

Premier @MorawieckiM podczas @EECKatowice: Jeżeli ktoś płaci dzisiaj ratę kredytową 1500zł i została ona podniesiona np. o 900zł to 4 razy w roku ta rata 2400zł będzie przesunięta do spłaty bez odsetek. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 25, 2022

"Dlatego od 1 stycznia 2023 r., razem z regulatorem rynku, ale przede wszystkim we współpracy z Sejmem, narzucimy obowiązek posługiwania się inną niż WIBOR, transparentną stawką pochodzącą z rynku międzybankowego depozytów overnight" - zapowiedział szef rządu.

Jest ona, jak kontynuował, "znacząco bardziej korzystna dla wszystkich kredytobiorców". "Kredytodawcy, czyli banki będą musiały obniżyć swoją marżę" - powiedział.

Fundusz wsparcia kredytobiorców

"Dla tych kredytobiorców, którzy znajdą się w szczególnie trudnej sytuacji, dla których rata kredytu będzie przekraczała 50 proc. dochodu, albo którzy staną się bezrobotni i nie będzie ich stać na spłatę kredytu. Zmuszamy sektor bankowy do skonstruowania dużo bardziej realnego i znacząco większego funduszu wsparcia kredytobiorców" - powiedział premier.

Banki - jak kontynuował - będą musiały zasilić ten fundusz dodatkową kwotą w wysokości 1 mld 400 mln zł. "Będzie to dwa miliardy zł, co najmniej, które będą uzupełniane i które będą służyły do wsparcia tych kredytobiorców, którzy będą tego najbardziej tego potrzebowali" - zaznaczył.

