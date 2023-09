Wakacje kredytowe? Jeśli tak, to już nie dla każdego

Politycy Prawa i Sprawiedliwości regularnie odsuwali w czasie decyzję w sprawie przedłużenia wakacji kredytowych. Czasu przed wyborami prawdopodobnie zabraknie, aby uchwalić możliwość zawieszenia rat także w przyszłym roku - pisze Business Insider Polska.

Niemal dwa miliony kredytobiorców skorzystały z wakacji kredytowych w dotychczasowej formule.

Nowe wakacje kredytowe - z kryterium dochodowym, a może bez? Wciąż nie jest przesądzone.

Niewykluczone, że obietnica przedłużenia programu to jedynie przedwyborcza gra polityczna.

Wprowadzone rok temu wakacje kredytowe umożliwiły zawieszenie płatności ośmiu rat hipotecznych w 2022 i 2023 roku. Jak podaje Business Insider Polska, z najnowszych danych wynika, że z programu skorzystało prawie 1,95 mln osób, a zawieszenie rat objęło 1,144 mln umów hipotecznych. Ich wartość to 283 mld zł, czyli 58 proc. uprawnionych pod względem liczby i 70 proc. w ujęciu wartościowym.

Tydzień temu premier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że decyzja w sprawie przedłużenia wakacji kredytowych zapadnie do połowy września, przy czym stwierdził, iż zamierza rekomendować zastosowanie kryteriów dochodowych.

W radiu TOK FM Leszek Skiba, prezes Banku Pekao i były wiceminister finansów, stwierdził: - Opinia jest taka, że wakacje kredytowe zostaną wprowadzone; z tego co słychać, będą to półroczne wakacje z kryterium dochodowym (…). Komisja Nadzoru Finansowego jest bardzo zaangażowana w to, żeby analizować i dyskutować z bankami.

Wszystko zależy od polityki? A może od stóp procentowych?

Z kolei Paweł Borys, prezes PFR, mówił, że decyzja o przedłużeniu o jeden czy dwa kwartały, może być uzasadniona do momentu, gdy stopy procentowe nie obniżą się do poziomu poniżej 6 proc. Jak podaje portal BIP, stopa referencyjna NBP od września 2022 r. utrzymuje się na poziomie 6,75 proc.

Z nieoficjalnych informacji portalu wynika, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego analizuje ewentualne przedłużenie moratoriów kredytowych i jest w dialogu z bankami.

- Podkreślamy od dawna, że głównym sposobem pomocy potrzebującym klientom powinien być istniejący już Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Konsekwentnie także podkreślamy, że w razie przedłużenia wakacji kredytowych konieczne byłoby wprowadzenie kryteriów dostępowych. To w naszej ocenie warunek sine qua non - powiedział w wywiadzie Dla Business Insider Polska Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich.

Ale o takie wsparcie mogą się ubiegać ci kredytobiorcy, którzy spełnili jeden z trzech warunków: w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z kredytobiorców musi mieć status bezrobotnego, miesięczne koszty obsługi kredytu przekraczają połowę miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego, miesięczny dochód po odjęciu raty kredytu nie przekracza 1,552 zł dla gospodarstwa jednoosobowego i 1,2 tys. zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

- Dobrze oceniamy fakt, że w dyskusji publicznej pojawiły się kryteria dochodowe, także w wypowiedziach premiera, rzecznika rządu czy prezesa PFR. Jednak diabeł tkwi w szczegółach. Warunki nie powinny mieć charakteru iluzorycznego, najlepiej byłoby, gdyby odsyłały do znanych już kryteriów, które funkcjonują w FWK. To byłoby najlepsze rozwiązanie, które nakierowane byłoby na pomoc faktycznie potrzebującym klientom - mówił we wspomnianym wywiadzie Białek.

Miesiąc, a może dwa? Przyszłoroczne wakacje pod znakiem zapytania

W dyskusjach na ten temat - jak pisze Business Insider Polska - pojawiają się informacje, że wakacje kredytowe byłyby przedłużone o dwa kwartały, tzn. istniałaby możliwość zawieszenia łącznie dwóch rat w przyszłym roku. Wprowadzenie kryteriów dochodowych byłoby zasadniczą zmianą w porównaniu do dotychczasowej formuły wakacji kredytowych, z których skorzystać mógł w praktyce niemal każdy posiadacz hipotek.

- Rozważany jest wariant z progiem dochodowy na takim poziomie, że przytłaczająca większość będzie mogła skorzystać. Na ile kwartałów byłoby wprowadzone, to jest jeszcze do rozstrzygnięcia - stwierdził w połowie sierpnia Piotr Müller, rzecznik rządu.

Wprowadzenie zmian oznaczałoby jednak, że liczba uprawnionych do zawieszenia rat uległaby zmniejszeniu. Tyle, że odpowiednich przepisów nie uda się uchwalić przed wyborami, bo Sejm praktycznie już zakończył prace w tej kadencji.

