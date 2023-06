Wakacje kredytowe muszą być szyte na miarę. Inaczej gospodarka straci kolejne miliardy

O kosztach wakacji kredytowych, coraz bardziej zielonym finansowaniu i roli sztucznej inteligencji w bankowości mówi Andrzej Gliński, członek zarządu Banku Millennium.

- Wakacje kredytowe kosztowały sektor bankowy już około 15 mld zł, a każdy miliard złotych odebrany systemowi bankowemu oznacza odebranie około 7 mld zł kredytów dla gospodarki - wskazuje Andrzej Gliński, członek zarządu Banku Millennium.



- Jeżeli firma nie dostosowuje swojej strategii do “zielonych” wytycznych, to pod znakiem zapytania stawia swoją przyszłość. Wkrótce będzie to kryterium wyłączające z łańcuchów dostaw - dodaje.

Pytany o przyszłość sztucznej inteligencji w bankowości Gliński wskazał, że obecność fizyczna człowieka w banku będzie konieczna, zwłaszcza przy obsłudze klientów korporacyjnych, gdzie relacje są zdecydowanie szersze i produkty bardziej złożone.

Wakacje kredytowe w obecnym kształcie drenują gospodarkę. To ma się zmienić

Od lipca 2022 roku trwają tzw. wakacje kredytowe pozwalające na zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego w złotych polskich. Andrzej Gliński wskazuje, że w sektorze bankowym wakacje kredytowe “zabrały” już około 15 mld zł kapitałów.

- Do każdego udzielonego kredytu alokowany jest kapitał, przy czym zgodnie z regulacjami w różnej wysokości dla różnych kategorii kredytów. Najwyższy procent alokowany jest do zobowiązań dużych przedsiębiorstw. Każdy miliard złotych odebrany systemowi bankowemu oznacza w tym wypadku odebranie około 7 miliardów złotych kredytów dla gospodarki - wylicza ekspert.

Jego zdaniem ograniczenie możliwości finansowania gospodarki w wyniku wakacji kredytowych można szacować obecnie na kilkadziesiąt miliardów złotych rocznie.

Gliński podkreśla, że banki nie stronią od udzielania pomocy klientom znajdującym się w realnej potrzebie.

- Z wakacji kredytowych w obecnym kształcie może skorzystać każdy, nawet kuriozalnie ci kredytobiorcy, którzy brali kredyt w oparciu o stałą stopę procentową i wzrost wysokości stóp procentowych nie wpływa na wysokość rat ich kredytu. Obecne rozwiązanie jest więc nadmiarowe, a przez to złe. To powinien być program celowany, szyty na miarę. Błędem jest pomaganie wszystkim kosztem banków, bo koszty de facto ponosi całe społeczeństwo, a korzystają ci, którzy niekoniecznie są w realnej potrzebie - mówi WNP.PL Gliński.

Jak podkreśla, kapitał jest niezbędny bankom do finansowania rozwoju gospodarczego, będzie ważny dla udziału Polski w odbudowie Ukrainy.

- Transfer wysokich środków do stosunkowo małej grupy, na dodatek w swej masie raczej tych bogatszych, kosztem kapitałów banków nie przysłużyłoby się dobrze przyszłości Polskiej gospodarki - konkluduje nasz rozmówca.

Program wakacji kredytowych ma zakończyć się w 2023 roku, jednak rządzący nie wykluczają przedłużenia go nawet o kolejny rok. Jak zapowiedział 1 czerwca premier Mateusz Morawiecki, wydłużenie programu miałoby wiązać się tym razem z zastosowaniem kryterium dochodowego. Nie podał jednak bliższych szczegółów ani konkretnych kwot. Ostateczna forma tego programu pozostaje więc wciąż kwestią otwartą.

Reorganizacja firmy w kierunku niższej emisyjności to kwestia przetrwania

Raportowanie i przestrzeganie kryteriów ESG to nie kwestia wyboru i wygody. Od tego uzależnione będzie wkrótce przetrwanie firm na rynku.

W opinii eksperta za kilka lat nie będzie litości dla firm nieprzestrzegających dyrektyw klimatycznych, zarówno ze strony krajowych podmiotów udzielających finansowania, jak i tych międzynarodowych.

- Nie mam najmniejszych wątpliwości, że wpływ raportowania o czynnikach ESG w działalności przedsiębiorstw będzie zdecydowanie szerszy i bardziej istotny niż nam się obecnie wydaje. Póki co, zwłaszcza w Polsce, jeszcze nie wszystkie firmy zdają sobie z tego sprawę, co może okazać się dla nich zgubne. Reorganizacja działalności w kierunku niższej emisyjności to de facto kwestia przetrwania. Jeżeli dana firma nie zrobi nic w kierunku wdrażania norm ESG i nie dostosuje swojej strategii do “zielonych” wytycznych, to pod znakiem zapytania stawia swoją przyszłość. Już wkrótce będzie to kryterium wyłączające z łańcuchów dostaw - mówi nam Andrzej Gliński.

Dodaje, że zmiana strategii i nakierowanie jej na ESG oraz dbałość o klimat to biznesowa konieczność i nie można zaklinać rzeczywistości.

Niedługo ślad węglowy produktów czy usług będzie miał formalne znaczenie dla możliwości i wysokości potencjalnego finansowania i to będzie zmiana fundamentalna.

- Kolejnym krokiem po raportowaniu są formalne regulacje. Polskie przedsiębiorstwa - zwłaszcza te wysokoemisyjne - muszą zrozumieć, że dbanie o redukcję śladu węglowego to kluczowy element w ich strategii biznesowej. Inaczej zostaną zmarginalizowane. Jest to niewątpliwie wyzwanie na najbliższe lata - mówi Gliński.

Wysoka emisyjność już teraz utrudnia pozyskanie kapitału. Trzeba działać, by uniknąć szoku

Nasz rozmówca wskazuje, że już obecnie podmioty wysokoemisyjne mają pewien kłopot z finansowaniem, mimo że czysto formalnych ograniczeń nie ma.

- Unikamy tych najbardziej emisyjnych, choć to kwestia wciąż uznaniowa, związana ze strategią Banku. Wyjątkiem jest oczywiście finansowanie na przedsięwzięcia dotyczące ograniczenia emisji. Mówiąc obrazowo - wniosek na finansowanie farmy fotowoltaicznej rozpatrzymy dla każdego - mówi Gliński.

Od roku 2024 banki będą raportować GAR (wskaźnik zielonych aktywów), rozpoczną także badanie emisyjności portfela kredytowego.

- Oznacza to duży nacisk na zmianę struktury bilansu banków w stronę finansowania zrównoważonych działalności, a to powodować będzie w relatywnie niedalekiej przyszłości ograniczenie finansowania dla biznesów, które mają negatywny wpływ na środowisko. Największe wyzwanie leży przed branżami najbardziej energochłonnymi. Musi to być aktywny proces, co powinno pozwolić na uniknięcie szoku w przyszłości - podsumowuje członek zarządu Banku Millennium.

Bankowość korporacyjna potrzebuje wykwalifikowanych pracowników, których nie zastąpi AI

Andrzej Gliński mówi, że obecnie kanałów cyfrowych nie da się pominąć w kontekście budowania relacji banków z klientami. Jest to zmiana systemowa, która zachodzi już od kilku lat i wciąż przyspiesza.

Jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję w bankowości, to także duża i niebawem znacząca zmiana, ale pewnie mniejsza, niż dzisiaj nam się wydaje.

- Obecność fizyczna człowieka w banku wciąż będzie konieczna, zwłaszcza przy obsłudze klientów korporacyjnych, gdzie relacje są zdecydowanie szersze i produkty bardziej złożone. Sztuczna inteligencja będzie obecna jako wsparcie, chociażby analityczne, ale nie pozbawi zajęcia człowieka - mówi Gliński.

Jednocześnie podkreśla, że w kontekście potencjalnych zastosowań sztucznej inteligencji należy rozróżnić bankowość detaliczną i korporacyjną.

- W tej drugiej sztuczna inteligencja zagości zdecydowanie później, bo po drugiej stronie musi być kompetentny człowiek, który wesprze klienta w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań i dopasuje je do potrzeb konkretnej firmy. Zdecydowanie mniej złożone i bardziej masowe są relacje bank - klient w bankowości detalicznej. Widzę tu większą przestrzeń dla stosowania algorytmów. Moim zdaniem nie ma powodu, aby demonizować wpływ sztucznej inteligencji na bankowość. Dla klientów nadal ważne jest to, że po drugiej stronie jest człowiek - konkluduje nasz rozmówca.

