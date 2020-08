Wakacje w Poznaniu bez grup zorganizowanych i głównie dla Polaków

Z mniejszą liczbą turystów z zagranicy i niemal bez grup zorganizowanych minęły wakacyjne miesiące w Poznaniu. Epidemia koronawirusa skutkowała tym, że turyści wybierający Poznań mogli liczyć na wyjątkowo atrakcyjne oferty hoteli, wielu z nich wyjechało z miasta z pamiątkową maseczką.

Prezes Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej Jan Mazurczak powiedział PAP, że w związku z koronawirusem w lipcu i sierpniu w Poznaniu, w porównaniu do ubiegłego roku, prawie w ogóle nie było grup zorganizowanych. Było też znacznie mniej zagranicznych turystów niż zwykle.

"Wysoki sezon turystyczny w Poznaniu to miesiące od marca do czerwca oraz wrzesień i październik. Obłożenie hoteli w wakacje w normalnych latach sięgało 55 - 60 proc. W tym roku w lipcu obłożenie wyniosło 36 proc., w sierpniu będzie to ponad 40 proc. Tracimy, ale nie tak dużo, jak w poprzednich miesiącach: w kwietniu to było 2 proc., w maju - 6 proc." - powiedział PAP Mazurczak.

Jak dodał, obecnie są już w Poznaniu i najbliższej okolicy miasta hotele, które mają obłożenie powyżej 60 proc. oraz takie, w których nie ma wolnych miejsc.

"Normalnie największym zainteresowaniem cieszą się hotele możliwie najbliżej centrum, w tym sezonie swoje pięć minut mają obiekty nieco oddalone od centrum miasta lub od miasta. W tym roku, w związku z wiadomą sytuacją, można było znaleźć oferty hoteli w wyjątkowo konkurencyjnych cenach. Hotele czterogwiazdkowe, pięciogwiazdkowe oferowały się w cenach między 200 a 300 zł - ze śniadaniem i parkingiem. Jeden z dobrych hoteli w centrum dodawał do tego nawet obiadokolację" - powiedział Jan Mazurczak.

Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna zachęcała turystów do spędzenia czasu wolnego w Poznaniu i okolicach w ramach kampanii pt. "Poznań wraca do gry". "Promowaliśmy bardzo mocno atrakcje wokół stolicy regionu - wydaliśmy specjalną mapkę z wycieczkami poza Poznań, przekazaliśmy te informacje do recepcji hotelowych" - powiedział Mazurczak.

Prezes PLOT przyznał, że od czasu wybuchu epidemii aż do końca maja w Poznaniu nie było turystów zagranicznych.

"W czerwcu mieliśmy 10 proc. ruchu turystycznego zagranicznego, który był rok wcześniej, w lipcu - 20 proc. Goście z zagranicy to w znakomitej większości turyści indywidualni - niemal nie ma grup zorganizowanych. Pierwszy autokar z turystami z Austrii przyjechał do nas w czerwcu, to było prawdziwe wydarzenie w branży turystycznej" - powiedział.

Jak Mazurczak przyznał, że turyści indywidualni zachowują się inaczej niż zagraniczne grupy zorganizowane - ma to też wpływ na wpływy do kas hoteli.

"Polski turysta indywidualny niemal cały dzień zwiedza, w hotelu właściwie jedynie śpi. Nie korzysta więc z całej tej oferty hoteli tj. usługi restauracyjne, barowe, wellness, spa. Turyści zagraniczni dużo więcej czasu spędzają w hotelach, ich rachunki za pobyt są więc dużo wyższe; hotele zarabiały więcej" - wyjaśnił.

Prezes PLOT podkreślił, że ryzyko wypoczynku w takim mieście jak Poznań jest mniejsze niż w kurortach. Poznań budzi też zaufanie różnych grup turystów.

"Stolica Wielkopolski powoli specjalizuje się w turystyce rodzinnej. Dużym zainteresowaniem cieszą się: Rogalowe Muzeum Poznania, kolejka Maltanka czy Termy Maltańskie. Teraz hotele mają atrakcyjniejszą niż zwykle ofertę, więc pobyt w Poznaniu może być komfortowy, z licznymi atrakcjami, jest też bezpieczny - bezpieczniejszy niż np. nadmorskie kurorty. Pamiętajmy o obiegowej opinii o Poznaniu i poznaniakach - teraz procentuje opinia o nas, jako o mieście ludzi porządnych, przestrzegających reguł i nakazów" - powiedział.

Koronawirus nie wpłynął znacząco na zainteresowania odwiedzających Poznań - niezmiennie największą atrakcją miasta są koziołki trykające się na ratuszowej wieży. Miastu przybył za to nowy, okolicznościowy gadżet.

"Wprowadziliśmy do sprzedaży maseczki z symbolami Poznania, widzimy, że one się doskonale sprzedają. Dotąd turyści kupowali pamiątkowe skarpetki, magnesy - teraz znaczna część odwiedzających miejski punkt informacji turystycznej chce kupić maseczkę - pamiątkę z Poznania czasów koronawirusa" - powiedział PAP Jan Mazurczak.