Wakacyjna promocja na paliwa ograniczyła spadek liczby klientów Orlenu

Wakacyjna promocja na paliwa ograniczyła spadek liczby klientów na stacjach Orlenu mocniej niż u konkurencji - wynika z analizy UCE Research i Proxi.cloud. Wraz ze wzrostem cen paliw część Polaków decyduje się na ograniczenie podróży i wybiera transport publiczny.

Z analizy przeprowadzonej w okresie 13-26 czerwca br. oraz od 27 czerwca do 10 lipca br. przez firmę technologiczną i platformę badawczą UCE Research wynika, że ruch na stacjach Orlenu spadł o 0,21 proc., porównując pierwsze dwa tygodnie do późniejszego analizowanego okresu. Ruch na stacjach pozostałych sieci paliwowych w porównywalnym czasie spadł o 6,97 proc.

Autorzy przypomnieli, że od 27 czerwca ruszyła wakacyjna promocja Orlenu, (przewidująca 30 groszy na litrze rabatu na trzy tankowania w miesiącu), a kolejne stacje swoje promocje wprowadziły kilka dni później.

Według Adama Grochowskiego z Proxi.cloud zebrane dane pokazują, że akcja największej sieci stacji paliw w Polsce przyniosła jej wymierne korzyści w postaci większego ruchu niż u konkurencji. "Wprawdzie liczba wizyt na samym Orlenie, porównując okres po wprowadzeniu promocji do poprzedzającego ten moment, zaliczyła niewielki spadek (o 0,21 proc.), jednak patrząc na cały rynek widać, że stacje konkurencyjnych sieci w tym samym okresie porównawczym straciły znacznie więcej, bo aż 6,97 proc. wcześniejszego ruchu" - poinformował. Jak ocenił, ogłoszona promocja miała pozytywny wpływ na wizyty na Orlenie.

Szef zespołu analitycznego Proxi.cloud. Mateusz Chołuj zauważył, że niedługo po wprowadzeniu promocji Orlenu konkurencyjne stacje zaproponowały konsumentom inne rabaty. "Jednak w związku z tym, że lider rynkowy jako pierwszy odebrał ruch konkurencji i obronił się przed znacznymi spadkami wizyt na stacjach, obecnie wciąż jest na wygranej pozycji" - wskazał.

Dodał, że w czasach szalejącej inflacji trzeba non stop zabiegać o klienta. "Przewiduję, że konkurencja między stacjami paliw będzie coraz ostrzejsza, na czym oczywiście najbardziej skorzystają konsumenci" - zaznaczył.

Analitycy UCE Research porównali też liczby unikalnych klientów w obu okresach (unikalny klient, to taki, który na danej stacji paliw pojawił się minimum raz, ale mógł też więcej, jednak finalnie został policzony jako jedna osoba/klient). Jak zaobserwowali analitycy, stacje Orlenu odnotowały spadek o 0,23 proc., natomiast stacje konkurencyjnych marek miały ich mniej o 7,02 proc.

Jak zaznaczył Grochowski, wyniki dotyczące ruchu i unikalnych klientów są zbliżone. "Dane obrazują trend widoczny w Polsce od kilku miesięcy, że wraz ze wzrostem cen paliw część Polaków decyduje się na ograniczenie podróży czy wybiera transport publiczny" - wskazał.

Jego zdaniem stacje benzynowe mogą ograniczyć odpływ klientów poprzez właściwe akcje promocyjne skierowane do klientów indywidualnych. "Promocja Orlenu jest tego najlepszym przykładem, który przyniósł spółce wymierne korzyści" - dodał.

Mateusz Chołuj zwrócił uwagę, że przewaga konkurencyjna Orlenu może się utrzymywać, ponieważ koncern działa na największą skalę na rynku, co potencjalnie umożliwi mu oferowanie paliw w najniższych cenach. "W obecnych czasach cena jest dla konsumentów najważniejszym kryterium wyboru, a przez inflację kupujący stają się coraz mniej lojalni i kierują się niemal wyłącznie przyznawanymi rabatami" - zaznaczył.

Od poniedziałku 27 czerwca użytkownicy aplikacji Vitay mogą skorzystać z promocji dającej 30 gr. rabatu na litrze, przy trzech tankowaniach miesięcznie. Uczestnicy programu Vitay, którzy posiadają Kartę Dużej Rodziny mogą otrzymać rabat wynoszący 40 groszy na litrze.

Od 1 lipca swoje rabaty wprowadzili m.in. Lotos (możliwość zakupu do 150 l paliwa w miesiącu z 30-groszowym rabatem na każdy litr), sieć stacji PB oraz sieć Moya.

Jak poinformowali autorzy analizy, jej celem było zbadanie ruchu na stacjach benzynowych sieci Orlen w związku z wprowadzeniem wakacyjnej promocji. Oferta ta weszła w życie 27.06.2022 roku i ta data jest graniczna dla rozróżnienia dwóch dwutygodniowych okresów przed tym wydarzeniem (13-26.06.2022 r.) i po nim (od 27.06.2022 r. do 10.07.2022 r.).

W celu sprawdzenia wpływu rabatów na ruch klientów na Orlenie porównano wizyty na tych stacjach do wizyt u konkurencji, co umożliwiło oszacowanie wielkości wpływu promocji na ruch w placówkach Orlenu. Łącznie zbadano 4522 stacje, w tym 1807 placówki Orlenu oraz 2715 stacje konkurencji (IDS, Circle K, Amic, Huzar, Shell, Lotos, Avia, BP, Moya i AS 24). Obserwowano zachowania 347 tys. 545 klientów. Analiza została przeprowadzona wyłącznie w celach badawczych, nie była realizowana na zlecenie żadnej z ww. stacji paliw lub koncernów paliwowych - podano.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl