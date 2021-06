Wakacyjne połączenia autobusowe z lotniska w Szymanach na Mazury

Latem zostanie uruchomiona linia autobusowa łącząca lotnisko Olsztyn- Mazury w Szymanach z miastami Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, m.in. do Mikołajek, Mrągowa, Giżycka, Węgorzewa i Pisza.

O uruchomieniu wakacyjnych linii autobusowych lotnisko Olsztyn-Mazury poinformowało w mediach społecznościowych.

"Nowe połączenie autobusowe powstało z myślą o lepszym skomunikowaniu lotniska z regionem i dedykowane jest zarówno turystom odwiedzającym Warmię i Mazury, jak też mieszkańcom województwa planującym podróż na południe Polski" - poinformował port lotniczy. Dodano, że rozkłady jazdy autobusów będą dopasowane do rozkładu lotów na kierunkach krajowych do Krakowa i Wrocławia.

Lotnisko w Szymanach podało, że bezpośrednie połączenia autobusowe będą realizowane do miejscowości: Mikołajki, Mrągowo, Giżycko, Węgorzewo, Ruciane-Nida, Pisz, Orzysz oraz Ełk i Grajewo. Z Szyman są realizowane już połączenia autobusowe do Szczytna, Pasymia i Olsztyna. Do tego ostatniego miasta z lotniska i na lotnisko kursuje także szynobus.

Na wszystkich trasach autobusowych będzie wymagana wcześniejsza rezerwacja miejsc.

