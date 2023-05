Wakacyjny rozkład jazdy pociągów PKP Intercity od 11 czerwca

Wakacyjny rozkład jady pociągów PKP Intercity zacznie obowiązywać 11 czerwca - poinformował przewoźnik w piątkowym komunikacie. Podróżni będą mieli do dyspozycji więcej pociągów nad morze, a od 22 czerwca wrócą bezpośrednie połączenia do Zakopanego.

Jak wskazano w komunikacie, PKP Intercity przygotowało 58 par pociągów do i z Trójmiasta. Pasażerowie z Warszawy będą mieć do dyspozycji 33 pary połączeń z Trójmiastem dziennie, czyli o siedem więcej niż przed wakacjami i trzy więcej, niż w analogicznym okresie przed rokiem. Mieszkańcy stolicy będą mogli skorzystać też z 28 par połączeń do Krakowa, tj. o trzy więcej niż w ubiegłym roku.

Z kolei mieszkańcy Wielkopolski by dotrzeć do nadmorskich miejscowości takich jak Ustka, Kołobrzeg, Szczecin czy Trójmiasto będą mogli skorzystać łącznie z 28 połączeń na dobę.

PKP Intercity zapowiada, że mieszkańcy Krakowa łatwiej dojadą w góry. Dotychczasowe pociągi do Krynicy-Zdrój: IC Malinowski, TLK Małopolska oraz TLK Karpaty rozpoczną kursowanie od 15 czerwca. Z Krakowa do Ustki będzie kursował sezonowy pociąg TLK Jamno. Skład będzie wyjeżdżał z Krakowa w piątki, a wracać do stolicy Małopolski w niedziele. Po drodze zatrzyma się m.in. w Poznaniu czy Wrocławiu.

Od 22 czerwca na sezon letni wrócą bezpośrednie połączenia do Zakopanego. Podróżni z Warszawy będą mogli skorzystać z pociągu EIC Tatry oraz IC Karłowicz, jak również z kursujących w relacji Gdynia - Zakopane - Gdynia, składów TLK Karpaty i TLK Małopolska. Mieszkańcy Trójmiasta mogą wybrać jeszcze podróż składem IC Witkacy, który pojedzie przez Bydgoszcz, Toruń i Łódź. Między Bydgoszczą a zimową stolicą Polski pasażerów będzie wozić pociąg IC Halny. Bezpośrednie połączenie z Zakopanem zyskają również mieszkańcy Pomorza Zachodniego. IC Podhalanin połączy Szczecin ze stolicą Tatr, zabierając po drodze pasażerów między innymi z Poznania i Ostrowa Wielkopolskiego.

PKP Intercity zastrzega jednocześnie, że podróżni jadący do zimowej stolicy Polski nie będą mogli jeszcze korzystać ze stacji Zakopane, a ze specjalnej stacji tymczasowej Spyrkówka. Wszystko ze względu na prace modernizacyjne na linii kolejowej Kraków - Zakopane, które objęły remont torowiska na stacji Zakopane.

Wraz z czerwcową korektą rozkładu jazdy przyspieszą pociągi kursujące pomiędzy Warszawą a Radomiem. Sześć z 10 pociągów PKP Intercity osiągać będzie na tej trasie prędkość 160 km/h. Dzięki temu podróż będzie krótsza nawet o kilkanaście minut, a najkrótszy czas przejazdu między Radomiem a Warszawą Zachodnią wyniesie 54 minuty, to o 11 minut szybciej niż obecnie.

W wakacyjnym rozkładzie wrócą regularne połączenia kolejowe na trasie Warszawa - Białystok pociągami IC Narew oraz IC Pilecki, realizowane dotychczas zastępczą komunikacją autobusową.

Jak poinformował przewoźnik, w okresie wakacyjnym każdego dnia na tory będą wyjeżdżały 423 pociągi, a w siatce połączeń PKP Intercity znajdzie się 413 miejscowości.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. W 2022 r. z usług przewoźnika skorzystało prawie 60 mln pasażerów. W ramach rozszerzonej strategii inwestycyjnej "PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji" do 2030 roku spółka przeznaczy 27 mld zł na nowoczesny tabor oraz stacje postojowe.

