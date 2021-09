Wałbrzych: Toyota uruchomiła drugą linię produkcyjną małej elektrycznej przekładni do napędów hybrydowych

W wałbrzyskich zakładach Toyoty uruchomiono drugą linię produkcyjną małej elektrycznej przekładni do niskoemisyjnych napędów hybrydowych. Przekładania współpracuje z silnikiem o pojemności 1,5 l, którego produkcja ruszyła w czerwcu 2020 r. w Jelczu-Laskowicach.

Druga linia produkcyjna małej elektrycznej przekładni do niskoemisyjnych napędów hybrydowych została uruchomiona w poniedziałek w wałbrzyskich zakładach Toyoty - poinformował koncern we wtorkowym komunikacie.

Jak podano, W ramach inwestycji w obie linie produkcyjne przekładni hybrydowych Toyota rozbudowała w Wałbrzychu zakład odlewni o 1700 metrów kwadratowych oraz zainstalowała w obecnej hali skrzyń biegów nowe linie obróbcze, linię produkcji silników elektrycznych MG1 oraz linię montażu. "Dodatkowo pod koniec roku w Wałbrzychu uruchomiona zostanie kolejna linia silników hybrydowych TNGA 1,5 l. W ten sposób produkcja elektrycznych napędów hybrydowych do Toyoty Yaris i Yaris Cross zostanie podwojona. W związku z tymi projektami zakład w Wałbrzychu zatrudnił dodatkowo ponad 300 pracowników" - podano w komunikacie.

Dariusz Mikołajczak, prezes Toyota Motor Manufacturing Poland, podkreślił, że pomimo zawirowań na rynku spowodowanych pandemią, ograniczoną dostępnością półprzewodników i czasowym wstrzymaniem produkcji samochodów, w wałbrzyskiej fabryce udało się uruchomić nową linię o kilka tygodni wcześniej niż zakładały pierwotne terminy. "To zasługa przede wszystkim naszych pracowników, którzy wykorzystując nowoczesne metody komunikacji on-line potrafili razem z dostawcami oraz inżynierami z Japonii i innych krajów dokonać instalacji i uruchomienia maszyn oraz przeprowadzić próby produkcyjne" - powiedział Mikołajczak.

Jak wskazano, otwarcie nowej linii produkcyjnej jest piątym z pakietu sześciu projektów hybrydowych uruchamianych w polskich fabrykach koncernu w latach 2018-2021. "Po uruchomieniu wszystkich projektów w 2022 r. w polskich zakładach Toyoty w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach funkcjonować będą trzy linie elektrycznych przekładni hybrydowych oraz trzy linie silników zaprojektowanych w architekturze TNGA" - podano.

W komunikacie podkreślono, że wraz z obecnie realizowanymi projektami poziom inwestycji w obu zakładach Toyoty - w Wałbrzychu i Jelcz-Laskowice - do 2022 r. wzrośnie do prawie 6 mld zł, możliwości produkcyjne do 1,65 mln podzespołów rocznie, a zatrudnienie do ponad 3 tys. osób.

