Walewski: tarcza antyinflacyjna powinna oddziaływać hamująco na presję płacową

Tarcza antyinflacyjna powinna oddziaływać hamująco na presję płacową - wskazał we wtorek główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego Mateusz Walewski.

Przyjęta we wtorek przez rząd tzw. tarcza antyinflacyjna 2.0. zakłada obniżkę stawek VAT na żywność, gaz i nawozy (do 0 proc.), na prąd i ciepło (do 5 proc.) i na paliwo (do 8 proc). Ma ona wejść w życie 1 lutego.

"Efekt tarczy przez oczekiwania może być istotny. Tarcza antyinflacyjna, nie tylko odkłada wzrost cen na później, ale też w przypadku spadającej presji (a tego oczekujemy) spowoduje wypłaszczenie wskaźników. To powinno oddziaływać hamująco na presje płacową" - napisał Walewski.

Według wyliczeń Kancelarii Premiera, obniżka VAT-u na paliwo do 8 proc. będzie oznaczać obniżkę jego ceny na stacjach paliw o ok. 60-70 groszy na litrze, a gazu LPG o ok. 40 groszy na litrze.

Ponadto, tarcza zakłada obniżkę VAT-u na żywność do 0 proc., co powinno doprowadzić do oszczędności gospodarstwa średnio 45 zł miesięcznie.

Zgodnie z tzw. tarczą antyinflacyjną 2.0 obniżony zostanie VAT na media:- na gaz do 0 proc. (od 1 stycznia zmiana z 23 do 8 proc., a od 1 lutego z 8 do 0 proc.); - na prąd do 5 proc. (przedłużenie obniżki z tarczy 1.0; obniżka z 23 do 5 proc.);- na ciepło do 5 proc. (od 1 stycznia zmiana z 23 do 8 proc., a od 1 lutego z 8 do 5 proc.).

Tarcza zakłada także obniżkę VAT-u na nawozy z 8 do 0 proc.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl