Walka o władzę w ASM Group wchodzi w decydującą fazę

W czwartek, 27 października odbędzie się nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy ASM Group, na którym może rozstrzygnąć się przyszłość spółki. Zmiany w akcjonariacie oraz projekty uchwał sugerują jednak, że spór może się zaostrzyć.

Prezes giełdowej spółki chce dochodzić roszczeń od byłego zarządu i członków rady nadzorczej za wyrządzenie szkody spółce, a nowy akcjonariusz zarzuca to samo obecnemu prezesowi, wynika z projektów uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia ASM Group.

Oprócz odpowiedzialności za działanie na szkodę spółki, kością niezgody są także plany uzyskania osobistych uprawnień przysługujących założycielom spółki, które godziłyby w prawa pozostałych akcjonariuszy.

Powyższe kwestie zostaną podniesione na NWZA już w czwartek, 27 października, a nowi akcjonariusze grzmią, że podjęcie proponowanych uchwał w spółce publicznej jest niedopuszczalne i powinno zostać uznane przez sąd za nieważne.

Na czwartek, 27 października zaplanowano nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy ASM Group. O spółce, nietrafionej inwestycji w Niemczech, zawieszeniu na warszawskiej giełdzie i zarządczym konflikcie obszernie pisaliśmy przed kilkoma tygodniami.

Na przestrzeni pięciu lat wartość giełdowa spółki spadła niemal dziesięciokrotnie, obecnie wynosi zaledwie 25 mln zł, a od roku zawieszony jest handel akcjami ASM Group. Obecnie prezesem spółki jest Adam Stańczak, którego były zarząd obwinia o niegospodarność i działalność na szkodę spółki. Stańczak wskazuje natomiast na konieczność odbudowania ASM Group po okresie działalności byłego zarządu, który - według Stańczaka - dopuszczał się zaniechań i wprowadzał inwestorów i kontrahentów w błąd.

Ewentualnego porozumienia na horyzoncie nie widać.

Zarząd w spółce akcyjnej w pełni zależny tylko od prezesa?

Niezależnie od obecnych realiów, ASM Group wciąż jest publiczną spółką akcyjną, wobec tego to akcjonariusze powinni mieć możliwość wpływu na kształt i skład kluczowych organów zarządczych spółki. Tymczasem, jak wynika z projektów uchwał NWZA zwołanego na 27 października, jedna z uchwał ma na celu przyznanie wyłącznych uprawnień osobistych Adamowi Stańczakowi.

- Przyznaje się osobiste uprawnienie Adamowi Stańczakowi będącemu założycielem spółki do powoływania i odwoływania dwóch członków zarządu, w tym prezesa zarządu, tak długo, jak posiadać będzie bezpośrednio akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 30 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu - czytamy w projekcie uchwały.

Na NWZA podniesiona zostanie również kwestia dochodzenia roszczeń od byłych członków zarządu i rady nadzorczej ASM Group.

- Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne walne zgromadzenie ASM Group postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu od byłego prezesa zarządu spółki - Doroty Kenny o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu, w szczególności z tytułu prowadzenia nienależytej polityki finansowej w roku 2020, z tytułu nierespektowania uprawnień korporacyjnych Adama Stańczaka i narażenia w związku z tym Spółki na szkodę oraz zaniechania podjęcia czynności restrukturyzacyjnych w zakresie Grupy Vertikom co doprowadziło do upadłości spółek z niemieckiej części biznesu Grupy ASM - czytamy w projekcie uchwały.

Tożsama treść widnieje także w odniesieniu do Andrzeja Nowaka, Jacka Pawlaka, oraz byłych członków rady nadzorczej: Pawła Moskwy, Marcinka Skrzypca, Szymona Pikuli, Bartosza Wasilewskiego.

Dodatkowo, "nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki działając z najdalej idącej ostrożności postanawia uchylić tzw. uchwałę (...) z 31 maja 2021 roku w przedmiocie odpowiedzialności Adama Stańczaka wobec spółki".

Znany adwokat w akcjonariacie spółki, nowe projekty uchwał

Powyższe projekty zostały opublikowane w raporcie bieżącym z dnia 30 września. W październiku natomiast w akcjonariacie spółki ujawniono znaczące zmiany:

W dniu 7 października jako posiadacze 6,71 proc. akcji ujawnili się Wojciech Kremer i Aleksandra Łatała-Kremer, następnie - 19 października - jako posiadacz 27 proc. akcji (dotychczas będących w posiadaniu Tatiany Pikuli) w akcjonariacie pojawił się Wiesław Łatała, radca prawny specjalizujący się w prawie rynku kapitałowego, założyciel oraz partner zarządzający w kancelarii BDO Legal Łatała i Wspólnicy.

Łatała wskazuje, że podjęcie takich uchwał w spółce publicznej jest niedopuszczalne i powinno zostać uznane przez sąd za nieważne.

- Jeśli jednak takie uchwały zostaną podjęte, to do czasu ich unieważnienia przez sąd, Adam Stańczak przejmie kontrolę nad spółką. Oczywiście tak szeroka kontrola jednego akcjonariusza nad spółką nie mieści się w ramach zasad rynku kapitałowego – wskazuje Wiesław Łatała.

Przypomnijmy, Adam Stańczak w drodze postępowania sądowego uzyskał tymczasowe zabezpieczenie, polegające na zakazie wykonywania przez Marcina Skrzypca i Tatianę Pikulę prawa głosu z akcji spółki na czas trwania procesu. W opinii Łatały, Adam Stańczak wykorzystując tymczasowe zabezpieczenie, chce dokonać daleko idących zmian w statucie.

Aleksandra Łatała-Kremer - jak wynika z raportu bieżącego z dnia 9 października - zgłosiła poprawki do projektów uchwał WZA, z których najistotniejsze wydają się: likwidacja uprawnień osobistych przysługujących założycielom spółki oraz wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności prezesa zarządu Adama Stańczaka i ustalenie pełnomocnika spółki do reprezentacji spółki w sporze z prezesem zarządu Adamem Stańczakiem z tytułu szkody wyrządzonej spółce.

Jako uzasadnienie wskazano konieczność dochodzenia szkody wynikającej z przeprowadzenia przez Adama Stańczaka inwestycji w Vertikom, a także wykorzystywaniem pieniędzy spółki na cele prywatne, niezwiązane z działalnością spółki. O inwestycji w niemiecką spółkę Vertikom pisaliśmy TUTAJ.

Jak wynika z projektów uchwał, na najbliższym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy ASM Group możemy mieć do czynienia z zaognieniem sporu i wzajemnych oskarżeń. Chęć dochodzenia roszczeń po obu stornach sugeruje, że walka o władzę tylko przybiera na sile.