Wall Street mocno w górę

Giełdy na Wall Street zakończyły poniedziałkową sesję mocnymi wzrostami po kilku dniach słabności. 3 proc. zyskał Nasdaq, który ciągnęły w górę wracające do łask inwestorów spółki technologiczne. W centrum uwagi jest pakiet wsparcia przyjęty w weekend przez Izbę Reprezentantów USA.

Dow Jones Industrial zwyżkował 603 punkty, czyli 1,95 proc. do 31.535.51 pkt. Wzrostom indeksu przewodził Boeing, który zyskał prawie 7 proc.

S&P 500 wzrósł 2,38 proc. do 3.901,82 pkt. Tylko 40 spółek z indeksu S&P 500 zakończyło dzień na minusie.

Nasdaq Composite zyskał 3,01 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.588,83 pkt. To był najlepszy dzień dla tego indeksu od czerwca 2020 roku, a jeszcze w zeszłym tygodniu stracił on łącznie prawie 5 proc.

"Korzyści ze szczepień kontra wyzwanie związane z wyższymi rentownościami obligacji to będzie temat inwestycyjny w tym roku" - uważa Peter Boockvar, główny strateg Bleakley Advisory Group.

Wszystkie sektory na Wall Street świeciły w poniedziałek na zielono, najmocniej paliwa, przemysł i spółki finansowe.

Mocno rosły akcje spółek technologicznych. Apple i Tesla zyskały po 4-5 proc.

Po co najmniej 3 proc. rosły Carnival i American Airlines, które będą korzystać na stopniowym otwieraniu się amerykańskiej gospodarki.

Niecałe 2 proc. drożały akcje Johnson&Johnson. Federalna Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła w sobotę do stosowania w USA szczepionkę przeciwko Covid-19 tej firmy. To trzeci taki preparat dopuszczony do użytku w USA, pierwszy podawany tylko w jednej dawce. Nowa szczepionka znacząco zwiększy amerykańskie możliwości zwalczania pandemii - już w najbliższym tygodniu szczepionką J&J będzie można zaszczepić 4 mln Amerykanów. Do końca marca firma ma dostarczyć w USA 20 mln dawek.

Członkini zarządu amerykańskiej Rezerwy Federalnej Lael Brainard przedstawiła w poniedziałek zarys planu reformy regulacyjnej amerykańskiego rynku finansowego, w związku ze słabościami, które ujawniła pandemia. Nowe rozwiązania dotyczyć miałyby w szczególności funduszy rynku pieniężnego oraz rynku repo, które w obu przypadkach musiał wesprzeć Fed po uderzeniu pandemii rok temu.

W dalszej części tygodnia - w czwartek - rynek będzie śledził wypowiedzi prezesa Fed Jerome'a Powella.

Izba Reprezentantów zatwierdziła w sobotnim głosowaniu pakiet pomocowy w wysokości 1,9 bln USD, który zgodnie z planami prezydenta Joe Bidena ma być rozdysponowany wśród Amerykanów najbardziej dotkniętych skutkami epidemii. Projekt ustawy skierowano do Senatu.

Krzywa rentowności USA szła lekko w górę na długim końcu. Dochodowość 10-letnich Treasuries rosła 1 pb. do 1,42 proc. vs. roczne szczyty 1,61 proc. z ubiegłego tygodnia, a 30-letnich obligacji rosła 4 pb. do 2,19 proc.

Amerykańskie papiery dłużne mają za sobą najgorszy miesiąc od 4 lat. Wyprzedaż obligacji napędza fala oczekiwań na szybkie odbicie gospodarcze po pandemii, które w połączeniu z uwolnieniem odroczonego popytu i wzrostem cen surowców - w ocenie części rynku - może wygenerować presję inflacyjną.

W lutym rentowność 5-latek USA wzrosła o 31 pb., 10-latek o 34 pb., a 30-latek o 32 pb.