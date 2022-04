Wall Street oddał wcześniejsze wzrosty i skończył dzień na minusie

Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się niewielkimi spadkami głównych indeksów pomimo wzrostów w pierwszej części dnia. Analitycy wskazują na najwyższy od 40 lat odczyt inflacji w marcu, a w centrum uwagi pozostaje też rosyjska agresja militarna na terenach Ukrainy.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,26 proc. i wyniósł 34.220,36 pkt.

S&P 500 na koniec dnia stracił 0,34 proc. i wyniósł 4.397,45 pkt.

Nasdaq Composite spadł o 0,30 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.371,57 pkt.

"Powodem niestabilności rynków akcji są wyższe stopy procentowe i geopolityka. Rynki oceniają, że banki centralne są spóźnione i muszą zrobić więcej, aby powstrzymać inflację, a umiarkowana zmienność na giełdach nie wystarczy, aby to powstrzymać" - powiedział główny analityk Nordea, Jan von Gerich.

Ceny konsumpcyjne (CPI - consumer price index) w USA w marcu wzrosły o 1,2 proc. w ujęciu mdm, a rdr wzrosły o 8,5 proc. Oczekiwano +1,2 proc. mdm i +8,4 proc. rdr. Inflacja w USA rdr jest najwyższa od 40 lat.

Inflacja bazowa, czyli wskaźnik, który nie uwzględnia cen paliw i żywności, wzrosła o 0,3 proc. mdm i 6,5 proc. rdr. Oczekiwano +0,5 proc. mdm i +6,6 proc. rdr.

"To wysoki wynik, ale na razie reakcja rynku sugeruje, że jest on wyceniony, zwłaszcza że odczyt bazowy miesiąc do miesiąca jest poniżej oczekiwań. Wielka debata dotyczy tego, czy takie podwyższone odczyty są nową normą, czy też zaczynamy dostrzegać światełko na końcu tunelu inflacyjnego" - ocenił Mike Loewengart, dyrektor zarządzający ds. strategii inwestycyjnej w E-Trade.

"Myślę, że do lata prawdopodobnie zobaczymy szczyt inflacji CPI, następnie deflator PCE osiągnie szczyt gdzieś między 6 a 7 proc., a później spadnie do może 3 do 4 proc. w drugiej połowie przyszłego roku" - powiedział Ed Yardeni, prezes Yardeni Research.

Ze spółek na minusie zakończyły dzień firmy technologiczne. W dół poszły m.in. notowania Microsoft i Nvidia.

W ślad za drożejącą ropą naftową w górę szły akcje koncernów paliwowych. Occidental Petroleum podrożał 2,5 proc., Devon Energy zyskał 4 proc., Marathon Oil wzrósł o 5,1 proc., a Chevron o 2,3 proc.

Akcje CarMax spadły o 4,5 proc. po tym, jak spółka podała, że kwartalny zysk na akcję wyniósł 98 centów, poniżej konsensusu na poziomie 1,25 USD.

Hewlett Packard Enterprise spadł o 0,5 proc. po tym, Morgan Stanley obniżył rekomendację dla akcji spółki do "równoważ" z "przeważaj".

W tym tygodniu w USA zaczyna się sezon wyników za I kw. W środę raport kwartalny przedstawi JPMorgan, a w czwartek Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley i Wells Fargo.

