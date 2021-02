Wall Street odrabia straty; kolejny rekord Dow Jones Industrial

Choć sesję w środę zaczął się na amerykańskich giełdach od spadków notowań, którym przewodziły spółki technologiczne, to ostatecznie główne indeksy zakończyły notowania wyraźnymi wzrostami. Dow Jones Industrial ustanowił kolejny rekord wszechczasów.

Indeks S&P 500 wzrósł 1,14 proc. do 3.925,43 pkt., Dow Jones Industrial zwyżkował 1,35 proc. do 31.961,86 pkt., a Nasdaq Composite zyskał 0,99 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.597,97 pkt. Nasdaq zakończył na plusie mimo, że spółki technologiczne mocno traciły na wartości w pierwszej godzinie notowań, a indeks znajdował się o 1 proc. pod kreską. Jednak część firm, które jeszcze niedawno liderowały wzrostom, takich jak Apple, Amazon czy Facebook, zakończyły sesją na minusie.

Inwestorzy najchętniej kupowali spółki cykliczne, które mają potencjał żeby zwiększać zyski (lub wyjść ze strat), w miarę jak postępować będzie ożywienie amerykańskiej gospodarki. Stąd na przykład wzrost notowań Boeinga o 8,1 proc., co w istotnym stopniu przyczyniło się do rekordu indeks Dow Jones Industrial.

Spośród spółek wchodzących w skład indeksu 3,7 proc. wzrosły notowania koncernu energetycznego Chevron, któremu sprzyjają najwyższe od ponad roku notowania ropy. Ponad 3 proc. zwyżkowały notowania Goldman Sachs, Visy i Intela.

"Na rynkach mieliśmy ostatnio spadki z powodu wysokich wycen, ale inwestorzy coraz bardziej akceptują fakt, że wraz z powolnym, ponownym otwieraniem się gospodarek europejskich i poprawą zysków obecne wyceny akcji mogą być uzasadnione" - powiedział Chris Beauchamp, główny analityk rynkowy w IG Group.

"Chociaż pakiet stymulacyjny z pewnością zostanie przyjęty z zadowoleniem przez uczestników rynku, obawy o inflację są nadal obecne, pomimo bagatelizowania ich przez bankierów centralnych. Wobec tego, że coraz więcej krajów planuje ponowne otwarcie swoich gospodarek, uwaga inwestorów może powoli przenieść się z powrotem na wycenę akcji" - powiedział Milan Cutkovic, analityk rynku w Axi.

Pewne obawy wśród inwestorów budzą rosnące rentowności amerykańskich obligacji. Dochodowość papierów 10-letnich ustanowiła w środę 52-tygodniowe maksimum, przekraczając poziom 1,4 proc. Może to prowadzić do rotacji w portfelach inwestorów, którzy mogą sprzedawać akcje o wysokich wycenach i zacząć kupować obligacje.

"W niektórych sektorach inwestorzy powinni byli być gotowi na korektę, jeśli pomyśli się o szybkości i skali ruchów, które widzieliśmy na światowych rynkach papierów wartościowych" - powiedziała Mehvish Ayub, starsza strateg inwestycyjny w State Street Global Advisors.

Kurs Johnson & Johnson poszedł w górę o 1,3 proc. W środę Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) USA wydała raport, który sugeruje zatwierdzenie jednodawkowej szczepionki na Covid-19 tej firmy do użytku w nagłych wypadkach. Ostateczna decyzja zostanie podjęta przez FDA w piątek. Jeśli szczepionka zostanie wprowadzona do użytku w USA, będzie to trzeci preparat po szczepionkach Moderny i Pfizer-BioNTech.

Także na giełdach w Europie w środę dominowały wzrosty. Indeks Euro Stoxx 50 zyskał 0,46 proc., niemiecki DAX zwyżkował o 0,80 proc., francuski CAC 40 poszedł w górę 0,31 proc., a brytyjski FTSE zyskał na wartości 0,50 proc. Paneuropejski indeks Stoxx Europe 600 wzrósł 0,45 proc.