Wall Street w górę, S&P 500 po raz pierwszy w historii powyżej 4.700 pkt.

Poniedziałkowa sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami i kolejnymi rekordami wszech czasów głównych indeksów, a S&P 500 po raz pierwszy zamknął dzień powyżej poziomu 4.700 punktów. Inwestorzy analizują wyniki spółek za trzeci kwartał.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,29 proc., do 36.432,22 pkt. To historyczny szczyt indeksu.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,09 proc., do 4.701,70 pkt. To nowy rekord tego indeksu, który od początku roku zyskał 24 proc., a w całym 2021 roku jak do tej pory ustanawiał historyczny szczyt już 63 razy.

Nasdaq Composite zwyżkował o 0,07 proc. i zamknął sesję na rekordowym poziomie 15.982,36 pkt.

"Gospodarka z pewnością nabiera rozpędu. Oczekujemy, że wzrost gospodarczy przyspieszy w USA pod koniec 2021 r. i na początku 2022 r." - powiedział David Lebovitz z JPMorgan.

Akcje Tesli szły w dół o 4 proc. Założyciel Tesli, Elon Musk, zaskoczył inwestorów w ten weekend, pytając w ankiecie na Twitterze, czy powinien sprzedać 10 proc. swoich akcji, w odpowiedzi na polityczne naciski w sprawie opodatkowania niezrealizowanych zysków z udziałów kapitałowych. Na "tak" odpowiedziało około 58 proc. respondentów.

Akcje Caterpillar rosły o 3 proc. po wydaniu rekomendacji przez firmę inwestycyjną Baird.

Deere zyskał ponad 1 proc., Nucor ponad 3 proc., a Vulcan Materials podrożał przeszło 4 proc. Również inne spółki przemysłowe zyskiwały na wartości, wśród nich United Rentals, Martin Marietta i Jacobs Engineering.

Notowania firmy biotechnologicznej Autolus Therapeutics zwyżkowały o 40 proc. po tym, jak Blackstone podał, że zainwestuje do 250 mln USD w spółkę.

Akcje firmy farmaceutycznej Regeneron Pharmaceuticals rosły o 1 proc. po tym, jak podała, że pojedyncza dawka koktajlu przeciwciał opracowanego przez spółkę może zapewnić długotrwałą ochronę przed Covid-19.

Akcje Coty szły w górę o 11 proc. po tym, jak firma odnotowała lepsze niż oczekiwano wyniki za pierwszy kwartał roku fiskalnego.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl