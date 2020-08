Wall Street w górę trzeci dzień z rzędu

Wtorkowa sesja trzeci raz z rzędu przyniosła wzrosty, chociaż w pierwszej części dnia indeksy znajdowały się pod kreską. Rynki śledzą najnowsze wyniki finansowe spółek oraz informacje dotyczące kolejnego pakietu stymulacyjnego w USA.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł 164 punkty, czyli 0,62 proc. i wyniósł 26.828,47 pkt.

S&P 500 zwyżkował 0,36 proc. i wyniósł 3.306,51 pkt.

Nasdaq Comp. poszedł w górę 0,35 proc., do 10.941,17 pkt.

Akcje AIG spadały 5 proc. - spółka podała w raporcie za drugi kwartał, że zanotowała stratę w wysokości 7,9 mld USD.

Notowania Twittera spadły 2 proc. Dziennik "Financial Times" podał, że Amerykańska Federalna Komisja Handlu (FTC) prowadzi dochodzenie ws. prywatności na Twitterze, w którym możliwe jest orzeczenie o wysokiej karze grzywny.

Akcje Take-Two rosły 3 proc. Producent gier podał, że w II kw. skorygowany zysk na akcję wyniósł 2,30 USD wobec oczekiwanych 1,60 USD.

"Uważamy, że wygaśnięcie bodźca fiskalnego jest czynnikiem ryzyka dla rynku akcji w USA. Dane dotyczące zatrudnienia są w centrum uwagi w tym tygodniu, ponieważ zbliża się klif fiskalny, a rozprzestrzenianie się pandemii w stanach pasa słońca zaczyna wpływać negatywnie na aktywność gospodarczą" - napisali w raporcie stratedzy z BlackRock Investment Institute pod kierownictwem Mike'a Pyle'a.

Sekretarz skarbu USA Steven Mnuchin po dwugodzinnym poniedziałkowym spotkaniu ze spikerką Izby Reprezentantów Nancy Pelosi i liderem Demokratów w Senacie Chuckiem Schumerem ws. pakietu stymulacyjnego ocenił, że zrobiony został niewielki postęp, a prezydent Donald Trump oczekuje zawarcia umowy.

"Myślę, że istnieje chęć zrobienia czegoś tak szybko, jak to możliwe" - powiedział Schumer po spotkaniu.

Prezydent Donald Trump powiedział w poniedziałek, że rozważa podjęcie działań administracyjnych w celu przywrócenia moratorium na eksmisje, które wygasło 1 sierpnia.

Od 1 sierpnia wygasł dodatek do zasiłku dla bezrobotnych w wysokości 600 USD, a od piątku Kongres USA będzie miał przedłużoną przerwę w obradach. Media liczą, że dodatek zostanie podtrzymany w wysokości 400 USD, co byłoby kompromisem między propozycją Demokratów w postaci utrzymania dodatku do zasiłku w wysokości 600 USD, a pomysłem Republikanów, by obniżyć dodatkowe świadczenie do 200 USD.