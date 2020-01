Wall Street wchodzi w Nowy Rok z rekordami

Czwartkowa, pierwsza w 2020 roku sesja na Wall Street, przyniosła solidne wzrosty, a główne indeksy S&P 500, Nasdaq i Dow Jones znalazły się na historycznych szczytach. Rynki pozytywnie zareagowały na luźniejsze podejście do polityki monetarnej banku centralnego Chin.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł 1,16 proc. i wyniósł 28.868,80 pkt.

S&P 500 zyskał 0,84 proc. i wyniósł 3.257,85 pkt.

Nasdaq Comp. poszedł w górę 1,33 proc., do 9.092,19 pkt.

Notowania Tesli wzrosły o 1,5 proc. Agencja Reutera podała, powołując się na wysokiej rangi przedstawiciela producenta samochodów elektrycznych, że kolejna partia wyprodukowanego w Szanghaju Modelu 3 opuści fabrykę 7 stycznia. Canaccord Genuity podniósł cenę docelową dla akcji spółki do 515 USD z 375 USD.

Walory Forda spadły o 1 proc. - Evercore obniżył rekomendacje dla akcji spółki do "niedoważaj" z "neutralnie".

Akcje Apple'a, Amazona i Microsoftu rosły po około 1 proc.

"Jednym z największych zagrożeń na ten moment może być to, że rynki mogły już uwzględnić w wycenach większość dobrych wiadomości. Akcje mogą nadal rosnąć, ale nie wydaje nam się, by tegoroczne wyniki zbliżyły się do wzrostów za 2019 r." - powiedział Bob Doll, starszy menedżer portfela w Nuveen Asset Management.

Donald Trump poinformował we wtorek, że 15 stycznia podpisze pierwszą część porozumienia handlowego USA z Chinami. Tego terminu nie potwierdziło na razie Ministerstwo Handlu Chin ani chiński resort spraw zagranicznych. Wciąż nieznana jest też treść dokumentu, który mają podpisać USA i Chiny.

Prezydent USA podał też, że w późniejszym terminie pojedzie do Pekinu, by rozpocząć rozmowy na temat szerszej umowy.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA spadła o 2 tys. do 222 tys. Ekonomiści z Wall Street spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 220 tys.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w grudniu 52,4 pkt. wobec 52,6 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w końcowym wyliczeniu. Wstępnie Markit szacował odczyt na poziomie 52,5 pkt.

Liczba zapowiadanych zwolnień pracowników w USA w grudniu spadła o 25,2 proc. w stosunku do tego samego okresu roku 2018, po spadku o 16 proc. miesiąc wcześniej - wynika z raportu firmy Challenger, Gray & Christmas Inc.