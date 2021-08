Wall Street zaczyna tydzień od wzrostów, nowy rekord Nasdaq

Poniedziałkowa sesja na Wall Street przyniosła wzrosty, a indeks Nasdaq ustanowił nowy historyczny rekord. Dobre nastroje na rynku to efekt przede wszystkim lepszych od oczekiwań wyników kwartalnych amerykańskich spółek, a inwestorzy czekają też na efekty sympozjum w Jackson Hole.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował 0,61 proc., do 35.335,71 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł 0,85 proc., do 4.479,53 pkt.

Nasdaq Composite wzrósł o 1,55 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.942,65 pkt. To nowy rekord wszech czasów tego indeksu.

"Rynki mogły łapać oddech po ostatnich wzrostach, ale silne wyniki spółek za drugi kwartał dostarczyły fundamentalnego uzasadnienia dla zwyżek i wsparły nasze zaufanie co do trwałości ożywienia w gospodarce" - uważają analitycy Barclays.

Ze spółek drożały akcje Pfizera - o 2,5 proc. BioNTech wzrósł z kolei o 10 proc. Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła oficjalnie szczepionkę przeciwko Covid-19 tych firm. Moderna zyskała prawie 8 proc.

Tymczasem Pfizer zgodził się na przejęcie pakietu akcji Trillium Therapeutics, których jeszcze nie posiada - po 18,50 USD za jedną akcję w gotówce. Akcje Trillium zyskały w ciągu dnia 188 proc.

Walory BlackRock drożały 0,9 proc. do rekordowych 925 USD za jedną akcję.

Chociaż sezon publikacji wyników za drugi kwartał przez amerykańskie spółki dobiega powoli końca, to jeszcze są spółki, które do tej pory nie pochwaliły się swoimi dokonaniami.

W tym tygodniu raporty przedstawią m.in. Best Buy, Nordstrom, Urban Outfitters, Toll Brothers (we wtorek), Salesforce, Dick's Sprting Goods (w środę), HP, Dell, Gap, Abercrombie and Fitch, Dollar General, Dollar Tree, Ulta Beauty i Peloton (w czwartek).

26 sierpnia w Jackson Hole rozpoczyna się spotkanie bankierów centralnych i ekonomistów. Inwestorzy oczekują, że w jego trakcie pojawią się sygnały, jak i kiedy amerykańska Rezerwa Federalna może ograniczyć zakupy obligacji skarbowych.

Wirtualne wystąpienie prezesa Fed Jerome'a Powella planowane jest na piątek, 27 sierpnia.

Na razie ważą się losy Powella jako szefa Fed na drugą kadencję. Jego kadencja kończy siię w lutym 2022 roku. Sekretarz skarbu USA Janet Yellen poinformowała, że popiera renominację Powella na drugą kadencję jako przewodniczącego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC), co może na rynkach zmniejszyć niepewność co do ścieżki polityki pieniężnej w USA.

Prezydent USA Joe Biden nie podjął jeszcze decyzji co do szefa Fed i dokona prawdopodobnie wyboru w okolicach Święta Pracy, które w USA przypada 6 września - podają źródła. Pewne wsparcie w administracji Joe Bidena na stanowisko szefa Fed ma gubernator Fed Lael Brainard - wynika z informacji źródeł.

Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA w lipcu wyniosła 5,99 mln w ujęciu rocznym vs oczekiwane 5,83 mln - podało w raporcie Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami (National Association of Realtors). Miesiąc wcześniej wskaźnik wyniósł 5,87 mln, po korekcie z 5,86 mln.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w sierpniu 61,2 pkt. wobec 63,4 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w pierwszym wyliczeniu. Na rynku szacowano 62,3 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze usługowym przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w sierpniu 55,2 pkt. wobec 59,9 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu. Analitycy spodziewali się 59,2 pkt.

