Walne BOŚ Banku 8 grudnia ma zdecydować ws. ugód z frankowiczami

Podczas walnego BOŚ Banku, zwołanego na środę 8 grudnia, akcjonariusze mają zdecydować o rozpoczęciu programu ugód z klientami, którzy zawarli umowy na hipoteczne kredyty walutowe, w tym frankowe - wynika z projektów uchwał na walne opublikowanych w środę.

W projektach uchwał napisano, że koszt programu ugód nie powinien przekroczyć 400 mln zł.

Jak poinformował bank, warunki programu ugód powinny zakładać rozliczenie kredytów lub pożyczek denominowanych w walutach obcych lub indeksowanych do walut obcych, w taki sposób, jakby od dnia ich udzielenia były one odpowiednio kredytami w złotych lub pożyczkami w złotych.

"Proponowana uchwała wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z uwagi na potencjalną skalę wpływu decyzji co do przystąpienia przez bank do zawierania ugód z konsumentami kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych lub indeksowanych do walut obcych, na sytuację finansową banku" - napisano w uzasadnieniu.

"Przyjęcie uchwały stanowi też odpowiedź Banku na propozycję Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącą zawierania przez banki z kredytobiorcami ugód, na mocy których kredyty oparte na walucie obcej podlegałyby retrospektywnemu rozliczeniu tak jak kredyty złotowe i uwzględnia elementy tej propozycji w warunkach Programu Ugód" - dodano.

Wcześniej w środę prezes BOŚ Banku Wojciech Hann, mówił, że BOŚ Bank pracuje nad programem ugód dla klientów posiadających frankowe kredyty hipoteczne, jest już gotowy operacyjnie, ale czeka na uzyskanie zgód korporacyjnych.

"Od strony operacyjnej bank, co do zasady, jest gotowy, natomiast pracujemy jeszcze nad całym harmonogramem od strony zgód korporacyjnych" - mówił prezes.

Wiceprezes Banku Arkadiusz Garbarczyk poinformował w środę, że łącznie na koniec trzeciego kwartału do sądów wpłynęły 582 pozwy przeciwko BOŚ Bankowi związane z kredytami frankowymi.

