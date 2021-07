Walutowa sinusoida. Bitcoin - koniec spadków?

Po kilku tygodniach spadków, w czasie których bitcoin stracił niemal połowę wartości od kwietniowego maksimum, kurs kryptowaluty ustabilizował się w okolicach 30 tys. dol. Pora na kolejny marsz w górę?

Elon Musk trzęsie rynkiem

Przełomem były jednak deklaracje Elona Muska, który w lutym poinformował o nabyciu przez Teslę bitcoinów za 1,5 mld dolarów, a nieco później zapowiedział też za produkowane przez koncern auta będzie można płacić kryptowalutą.To wywindowało kurs bitcoina powyżej 60 tys. dolarów (z ok 30 tys. dolarów na początku roku). Potem jednak - tak jak wcześniej napędził wzrosty - twórca Tesli pogrążył notowania kryptowaluty. W maju zakomunikował, że Tesla wycofuje się z płatności w kryptowalucie, tłumacząc niebezpodstawnie zresztą, że btc pożera zbyt dużo "brudnej energii".Kilkanaście dni później zaś Musk doniósł o swoich "rozmowach z górnikami kryptowalut", co wywołało ponownie wzrosty, kiedy zapowiedział powrót do bitcoina - jeśli przynajmniej 50 proc. wykorzystanej przez niego energii będzie pochodzić z odnawianych źródeł. To wyhamowało spadki.Wygląda zatem, że bitcoin najcięższe chwile ma już za sobą, bo rynek najwyraźniej zdyskontował już wszelkie negatywne informacje. A powody, dla których bitcoin cieszył się zainteresowaniem – m.in. obawy przed rosnącą inflacją - są wciąż aktualne.