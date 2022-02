Warchoł: na wpis do księgi wieczystej poczekamy tylko kilka tygodni

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje zmiany w regulacjach o wpisach hipotek w księgach wieczystych. "Nasze przepisy skrócą czas oczekiwania na wpis do kilku tygodni. Ulży to kredytobiorcom" – powiedział PAP autor projektu wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.

Wiceminister sprawiedliwości w rozmowie z PAP poinformował, że resort przygotował projekty zmian w przepisach o dokonywaniu wpisów hipotek w księgach wieczystych. Mają one być odpowiedzią na wydłużające się formalności wieczystoksięgowe. Największe problemy w tym zakresie mają sądy w dużych miastach. Tam na wpis do księgi wieczystej czeka się nawet ponad rok.

Wiąże się to z koniecznością ponoszenia wyższych kosztów przez kredytobiorców, którym banki naliczają dodatkowe opłaty do momentu uzyskania wpisu w księdze wieczystej. Według MS wynoszą one średnio 370 zł miesięcznie.

"Dzisiejsza sytuacja jest skrajnie niesprawiedliwa. Ochroną w takich sprawach objęty jest wyłącznie bank. Natomiast wszystkie koszty ponosi kredytobiorca. Często są to młode osoby, młode rodziny. Dziś oprócz wysokich stóp procentowych muszą ponosić też koszty ubezpieczenia pomostowego. Stąd też ten projekt, który ma ulżyć kredytobiorcom" - powiedział Warchoł.

Podkreślił przy tym, że projekty przygotowane przez resort sprawiedliwości mają zmienić tę sytuację.

"Proponujemy zwrot ubezpieczenia pomostowego przez banki kredytobiorcom hipotecznym, którzy ponosili koszty ubezpieczenia przez okres oczekiwania na wpis hipoteki do księgi wieczystej. Oczywiście dotyczyć to będzie tylko nowo zawieranych umów. Druga propozycja zakłada z kolei umożliwienie notariuszom dokonywania wpisów hipotek do ksiąg wieczystych" - podał Warchoł.

Podkreślił, że notariusze już dziś wysyłają wnioski do sądu wieczystoksięgowego i oprócz narzędzi elektronicznych mają wszystkie instrumenty niezbędne do dokonywania wpisów hipotek. "Nasze przepisy skrócą czas oczekiwania na wpis do kilku tygodni. Procedura byłaby naprawdę szybka" - dodał.

Zaznaczył, że w tej sprawie resort prowadzi konsultacje z samorządem notarialnym. "Odbieram w tej sprawie bardzo pozytywne sygnały jako szansę na rozwój notariatu, który pozwoli unowocześnić pracę notariuszy i pomóc tym najbardziej zainteresowanym, czyli kredytobiorcom" - mówił Warchoł.

Wiceminister, uzasadniając potrzebę zmian, wskazał, że do kilkunastomiesięcznych terminów oczekiwania na wpis do księgi wieczystej przyczynił się m.in. boom inwestycyjny na mieszkania.

"Wpływ na ten stan ma też pandemia i ustawa o przekształceniu użytkowania wieczystego, która weszła w życie dwa lata temu. Chcemy temu przeciwdziałać" - dodał.

Wiceszef MS poinformował też, że projekty ustaw w tej sprawie zostały już wysłane do kancelarii premiera z pilną prośbą o wpis do wykazu prac legislacyjnych rządu.

"Chciałbym, żeby trafiło to do Sejmu w pierwszym kwartale tego roku" - powiedział Warchoł.

