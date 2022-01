Wargocka: pomoc finansowa dla przedsiębiorstw w pandemii uratowała miejsca pracy

Pomoc finansowa, jaką uzyskały przedsiębiorstwa w okresie pandemii, uratowała miejsca pracy; dzięki temu obywatele otrzymali wynagrodzenia i mogli utrzymać swoje rodziny - wskazała w poniedziałek posłanka PiS Teresa Wargocka.

Posłanka Wargocka Polski Ład podczas konferencji prasowej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim przekonywała, że Polski Ład powstał po to, "byśmy po okresie pandemii mogli stanąć z nowym potencjałem do dalszego rozwoju Polski".

"Pomoc finansowa, jaką uzyskały przedsiębiorstwa w okresie pandemii, uratowała miejsca pracy. To oznacza, że obywatele otrzymali wynagrodzenia, mogli utrzymać swoje rodziny, zostały odprowadzone składki do ZUS-u, przez co można było wypłacić emerytury emerytom, zostały odprowadzone składki zdrowotne i można było utrzymać szpitale. To jest odpowiedzialna polityka" - powiedziała Wargocka.

Dodała, że Polski Ład to też inwestycje w infrastrukturę, edukację, nowoczesne technologie i środowisko.

"Obiecaliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, że system podatkowy w Polsce będzie bardziej sprawiedliwy, bo tylko w Polsce istniał system podatkowy polegający na tym, że najwyższe obciążenia procentowe podatkami mają osoby o najniższych dochodach" - wskazała posłanka PiS.

Zwróciła uwagę, że 50 proc. pracujących ludzi w Polsce ma dochody do 4,5 tys. brutto. "Wszyscy ci, którzy ubolewają, że nie zyskają na Polskim Ładzie, albo otrzymają mniejsze dochody, jeśli ich zarobki są powyżej 12,8 tys. zł, bardzo proszę, spójrzcie na te statystyki" - podkreśliła Wargocka.

Jak mówiła, jest "to czas na solidarność, czas na wspólnotowość, czas na to, żebyśmy przestali się dzielić, tylko wyciągnęli rękę jedni do drugich".

Wyraziła przekonanie, że zmiany w podatkach, także dla przedsiębiorców, przyniosą pozytywne efekty.

Na początku 2022 roku w życie weszła podatkowa część Polskiego Ładu. Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadził ten program w podatkach, jest podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł oraz do 120 tys. zł progu dochodowego, po przekroczeniu którego płaci się 32 proc. stawkę podatku. Jednocześnie znikła ulga umożliwiająca odliczanie składki zdrowotnej od podatku. Składka ta wynosi 9 proc. i nie obniża podatku.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl