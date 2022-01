Warmińsko-mazurskie: 20 mln euro z funduszy unijnych na walkę ze skutkami pandemii COVID-19

20 mln euro z funduszy unijnych trafi na Warmię i Mazury na walkę ze skutkami pandemii COVID-19. Pieniądze mają wesprzeć przedsiębiorstwa dotknięte kryzysem spowodowanym pandemią oraz mają poprawić wydolność ochrony zdrowia - podał w czwartek Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski.

Jak poinformował, cytowany w komunikacie marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin, Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury 2014-2020, o które wnioskował zarząd województwa warmińsko-mazurskiego.

Budżet programu zwiększył się o ponad 20 mln euro Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Są to środki z instrumentu REACT-EU. Jest on jednym z elementów Planu Odbudowy dla Europy - "Next Generation EU", będącego odpowiedzią Unii Europejskiej na kryzys spowodowany pandemią koronawirusa- podał Urząd Marszałkowski.

W wyniku zakończenia negocjacji Program zyskał 13. Oś Priorytetową "Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości". Zaplanowano w niej dalsze wsparcie przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 w wysokości niemal 11 mln euro. Przewidziano także pomoc na poprawę wydolności ochrony zdrowia i przygotowanie jej na sytuacje kryzysowe, na co przeznaczone zostanie nieco ponad 9 mln euro. Czas na realizację projektów finansowanych ze środków REACT-EU jest bardzo krótki. Muszą one bowiem zostać rozliczone jeszcze w obecnym okresie programowania - przekazał marszałek Brzezin.

Wyjaśnił, że Komisja Europejska przyznała sześciu regionom 136 milionów euro na walkę ze skutkami pandemii COVID-19 oraz na wsparcie transformacji cyfrowej i ekologicznej. Łącznie do wszystkich województw w ramach REACT-EU trafić ma 365 mln zł.

"Polityka spójności od początku pandemii jest efektywnym narzędziem przeciwdziałania jej skutkom. Środki REACT-EU to kolejny zastrzyk finansowy wypełniający lukę między pierwszą reakcją na kryzys a długoterminowym wsparciem okresu programowania 2021-2027. Pieniądze mogą zostać teraz wykorzystane m.in. na organizację nowych naborów lub na dofinansowanie projektów znajdujących się na listach rezerwowych"- dodał Brzezin.

