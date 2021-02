Warmińsko-mazurskie: 70 mln zł pomocy dostali przedsiębiorcy z Tarczy PFR 2.0

70 mln zł pomocy antykryzysowej otrzymali przedsiębiorcy z Warmii i Mazur z Tarczy PFR 2.0. Po 12 lutego przedłużamy wsparcie dla branż, których działalność jest w dalszym ciągu ograniczona lub zawieszona - poinformowała w środę wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk.

Jak powiedziała podczas konferencji w Olsztynie wiceminister Semeniuk, "polska gospodarka jest po 11 miesiącach bardzo trudnej walki, po pierwszej i drugiej fali pandemii". Dodała, że istnieje zagrożenie trzecią falą pandemii COVID-19.

Wskazała, że polski rząd podejmuje wszelkie działania, by przeciwdziałać skutkom pandemii, a pomoc finansowa kierowana jest do regionów i firm, które ucierpiały przez lockdown.

Od 15 stycznia uruchomiona została Tarcza PFR 2.0. Z tej pomocy w Olsztynie skorzystało 229 firm na łączną kwotę 41,5 mln zł. Wpłynęło 350 wniosków, ale nie wszystkie spółki mogły otrzymać środki. W regionie zaś przedsiębiorcy uzyskali pomoc na kwotę 70 mln zł - wyjaśniła wiceminister.

Dodała, że do 28 lutego wnioski będą wciąż przyjmowane. Wskazała, że pomoc finansowa kierowana jest na ratowanie miejsc pracy.

"Pojawiają się zarzuty ze strony opozycji, że nie otwieramy gospodarki i że za mało pieniędzy jest kierowanych do przedsiębiorców. Chciałabym przestrzec przed tego typu chaosem. Naszym obowiązkiem jako rządu jest zadbanie o to, by kondycja służby zdrowia była dobra. Zabezpieczamy odpowiednie środki na pomoc przedsiębiorcom" - wyjaśniła Olga Semeniuk.

Realizowana obecnie Tarcza PFR 2.0 ma umożliwić mikro, małym i średnim firmom uzyskanie subwencji, które będą mogły być w 100-proc. umarzane. Wartość pomocy to 13 mld zł: 6,5 mld zł dla mikrofirm i kolejne 6,5 mld zł dla spółek zatrudniających od 10 do 249 pracowników.

Subwencja finansowa PFR będzie miała charakter bezzwrotny po spełnieniu przez przedsiębiorcę określonych warunków. W przypadku mikrofirm spadek obrotów to minimum 30 proc. w okresie kwiecień-grudzień lub w IV kwartale 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r. Kwota subwencji będzie zależeć od wielkości spadku przychodów: 18 tys. zł na zatrudnionego przy spadku przychodów o 30-60 proc., 36 tys. zł na zatrudnionego przy spadku przychodów powyżej 60 proc. Maksymalna kwota finansowania dla mikrofirm to 324 tys. zł. Będzie możliwość umorzenia do 100 proc. w zależności od utrzymania zatrudnienia w 2021 r.

Wnioski o subwencję finansową będą przyjmowane do 28 lutego 2021 r. Procedura odwoławcza w ramach programu będzie trwała od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r., z możliwością przedłużenia tych terminów do 30 czerwca 2021 r.