Warmińsko-mazurskie: Będzie remont drogi Olsztyn-Łukta

Za ok. 104 mln zł samorząd województwa warmińsko-mazurskiego wyremontuje 22-km odcinek drogi między Olsztynem a Łuktą - poinformował Urząd Marszałkowski w Olsztynie.

Trasa Olsztyn - Łukta to popularna droga, która jest wąska, pełna zakrętów i nie zawsze z dobrym poboczem. To ważna droga, ponieważ można nią dojechać do S-7. Trasa liczy 22 km.

Modernizacja trasy obejmuje m.in. wzmocnienie nawierzchni, budowę i przebudowę infrastruktury towarzyszącej (chodników, przejść dla pieszych, zatok autobusowych, skrzyżowań, zjazdów, sygnalizacji świetlnej, barier ochronnych, ciągów i ścieżek rowerowych), poprawę bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach i przejściach przez miejscowości, poprawę oznakowania, wyprofilowanie poboczy czy przebudowę mostu nad rzeką Pasłęką i mostu nad ciekiem o nazwie Kanał Trojański w Stękinach.

"Całkowita wartość projektu wynosi ok. 104 mln zł, unijne dofinansowanie to prawie 88 mln zł, natomiast wkład własny województwa: blisko 11,7 mln zł. Z kolei prawie 4,1 mln zł pochodzi z budżetu państwa" - poinformował Urząd Marszałkowski.

Roboty budowlane mają niebawem ruszyć od strony Łukty, a ich zakończenie zaplanowano na czerwiec 2023 r.

