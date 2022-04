Warmińsko-mazurskie: Biała flota rozpoczyna rejsy po Kanale Elbląskim

Statki pasażerskie Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej rozpoczynają od soboty rejsy po Kanale Elbląskim (woj. warmińsko-mazurskie). W poprzednim sezonie, mimo ograniczeń związanych z pandemią, przewiozły 68 tys. turystów.

W sobotę po zimowej przerwie otwarto dla żeglugi Kanał Elbląski i rozpoczęła sezon biała flota z Ostródy. Pięć 65-osobowych statków ma pływać na odcinku pochylniowym kanału. Jednopokładowy "Bocian" będzie odbywał rejsy po Jeziorze Drwęckim, z Ostródy do Miłomłyna i Starych Jabłonek, a w wakacje dołączy do niego kolejna jednostka.

"To pierwszy po dwóch latach sezon bez ograniczeń związanych z pandemią. Jednak to, co dzieje się w Ukrainie również przekłada się na zainteresowanie rejsami. Widzimy, że grupy zagraniczne na ten moment wycofują swoje rezerwacje. Zobaczymy, jak to dalej się potoczy" - powiedziała PAP Anna Kościukiewicz-Skorupa z Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej.

Przewoźnik ma w ofercie kilkanaście rejsów, zróżnicowanych pod względem długości trasy i ceny. Statki białej floty będą pływać co najmniej do końca września, jeśli pozwoli pogoda, sezon zostanie wydłużony do połowy października. W ubiegłym roku przewiozły one w sumie 68 tys. osób. W rekordowych sezonach pływało nimi nawet 85 tys. pasażerów z całego świata.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku zapowiedział, że pochylnie, które są największą atrakcją Kanału Elbląskiego, będą czynne 13 godzin dziennie, czyli o dwie godziny dłużej niż w poprzednim roku. W tym sezonie nadal nie obowiązują opłaty za korzystanie ze śluz i pochylni.

Zbudowany w 1862 r. Kanał Elbląski jest unikatowym w skali świata zabytkiem hydrotechniki, dzięki czynnemu systemowi pięciu pochylni z tzw. suchym grzbietem - w Buczyńcu, Kątach, Oleśnicy, Jeleniach i Całunach. Statki i inne jednostki pływające, żeby pokonać różnicę poziomów, są umieszczane na wózkach i przeciągane po torowisku za pomocą stalowych lin, które porusza koło wodne. Na kanale są też cztery śluzy: Miłomłyn, Zielona, Mała Ruś i Ostróda.

System dróg wodnych Kanału Elbląskiego ma ponad 151 km i łączy jeziora warmińskie z Zalewem Wiślanym. Kanał przeszedł gruntową rewitalizację, która zakończyła się w 2015 r. W 2011 r. został uznany za Pomnik Historii. Miejscowe samorządy starają się o wpisanie go na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl