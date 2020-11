Warmińsko-mazurskie: Budimex z najlepszą ofertą na budowę obwodnicy Smolajn

Firma Budimex złożyła najkorzystniejszą ofertę na budowę obwodnicy Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51 - poinformował olsztyński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

"Kontrakt o wartości blisko 26 mln zł zrealizuje w terminie 16 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych firma Budimex. Jeśli nie będzie odwołań, w grudniu będziemy mogli podpisać umowę" - poinformował PAP rzecznik prasowy olsztyńskiej GDDKiA Karol Głębocki.

Obwodnica Smolajn ma mieć długość 1,76 km. Rozbudowana zostanie droga w istniejącym i częściowo w nowym śladzie. "W ramach zadania zostaną wybudowane dodatkowe jezdnie do obsługi terenów przyległych, ciąg pieszo-rowerowy, chodniki, dwie pary zatok autobusowych, przejścia dla pieszych z azylami oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Planowany okres realizacji inwestycji to lata 2021-2022" - podał Głębocki.

Budowa obwodnicy Smolajn to zadanie realizowane w ramach rządowego "Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030". W ramach Programu, oprócz obwodnicy Smolajn, do 2030 roku powstaną obwodnice Olsztyna i Dywit, Gąsek, Pisza oraz Szczytna. W ramach Programu powstanie w sumie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych.