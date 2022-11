Warmińsko-mazurskie: Cztery oferty na rozbudowę obwodnicy Giżycka

Cztery podmioty złożyły oferty w przetargu na projekt i budowę obwodnicy Giżycka (woj. warmińsko-mazurskie) w ciągu drogi krajowej nr 59 - poinformował w poniedziałek olsztyński oddział GDDKiA.

Najniższą cenę (105,2 mln zł) projektu i budowy obwodnicy Giżycka w ciągu DK59 zaproponowało konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska z Warszawy oraz Aldesa Construcciones z Madrytu, a najwyższą (121,5 mln zł) Budimex z Warszawy - przekazał w poniedziałek rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie Karol Głębocki.

Jak wyjaśnił, prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca), natomiast do czasu realizacji robót już nie.

Istniejąca obwodnica Giżycka (ul. Obwodowa) ma obecnie w większości przekrój jednojezdniowy. Jej rozbudowa będzie kontynuacją zakończonej w 2021 r. inwestycji obejmującej budowę ronda wraz z rozbudową DK59 do przekroju dwujezdniowego na odcinku około 1 km.

Planowana inwestycja w woj. warmińsko-mazurskim obejmie kolejne 1,5 km DK59 od tego ronda w kierunku Wilkas. Będzie to droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o przekroju 2x2 i nośności 11,5 tony na oś. Zakres inwestycji obejmie rozbudowę drogi do przekroju dwujezdniowego, budowę dodatkowych jezdni obsługujących tereny przylegające do obwodnicy, budowę mostu i wiaduktu, przebudowę skrzyżowań oraz budowę i przebudowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych.

Głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa kierowców, pieszych i rowerzystów. Rozbudowa obwodnicy poprawi parametry techniczne drogi oraz zwiększy przepustowość na skrzyżowaniach drogi krajowej z drogami lokalnymi. Ma spowodować zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych, skrócić czas przejazdu oraz zmniejszyć poziomu hałasu i zanieczyszczeń powietrza.

