Warmińsko-mazurskie: Dodatkowe 22,2 mln zł na przewozy kolejowe dla spółki Polregio

Dodatkowe 22,2 mln zł przekaże samorząd woj. warmińsko-mazurskiego na przewozy kolejowe realizowane przez spółkę Polregio. Pieniądze będą przeznaczone m.in. na pokrycie wyższych kosztów energii i paliwa oraz podwyżki wynagrodzeń dla pracowników firmy - podał we wtorek zarząd województwa.

Jak przekazało biuro prasowe Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego, zarząd województwa we wtorek na posiedzeniu podjął decyzję o przekazaniu 22,2 mln zł dodatkowych środków na organizację przewozów kolejowych w tym roku. To największe jak do tej pory środki, jakie przekazał samorząd województwa na realizację przewozów kolejowych na Warmii i Mazurach - wskazano.

Zgodnie z zapisami obowiązującej umowy, zawartej z operatorem Polregio S.A. w listopadzie 2020 r., w tym roku spółka miała otrzymać z budżetu samorządu rekompensatę nieprzekraczającą 62 mln zł.

Na dodatkowo zadysponowane przez zarząd województwa 22,2 mln zł łącznie składają się: 9,2 mln zł na zwiększenie kosztów niezależnych, jak energia czy paliwo trakcyjne, za które odpowiada województwo jako organizator przewozów; 8 mln zł na przywrócenie na tory pociągu elektrycznego Elf za pomocą przeglądu P5, który umożliwi ponowne użytkowanie jednego z najmłodszych pojazdów; 5 mln zł na partycypację w podwyżkach wynagrodzeń pracowników Polregio S.A.

"Zarząd spółki podpisał ze stroną społeczną porozumienie zakładające od 1 stycznia 2023 roku kolejny wzrost wynagrodzeń, jednocześnie zwracając się do samorządu o ich sfinansowanie, podobnie jak pozostałych kosztów zależnych, za które odpowiedzialna jest spółka" - poinformowano.

"Zabezpieczenie w funduszu wynagrodzeń środków na sfinansowanie podwyżek dla pracowników spółki Polregio zgodnie z zapisami umowy nie było i nie jest zadaniem samorządu województwa jako organizatora przewozów kolejowych. Jednak działając w dobrej wierze i mając na uwadze zapewnienie stabilności przewozów pasażerskich w regionie, samorząd przeznaczy 5 mln zł na wzrost wynagrodzeń pracowników olsztyńskiego zakładu Polregio" - dodano.

Zarząd województwa zaznaczył, że "mimo iż w obecnej sytuacji gospodarczo-ekonomicznej jest to ogromnym wyzwaniem finansowym dla budżetu województwa, to jesteśmy przekonani, że dodatkowe ponad 22 mln zł pozwolą planować połączenia kolejowe bez zakłóceń i realizować potrzeby komunikacyjne pasażerów w województwie warmińsko-mazurskim".

