Warmińsko-Mazurskie: Dwie decyzje o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała w stosunku do dwóch firm decyzje o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji - poinformowała Strefa w komunikacie.

Wsparcie otrzyma firma Infire Karol Lipka specjalizująca się w projektowaniu i produkcji nowoczesnych kominków zasilanych ekologicznym paliwem płynnym.

"Korzystając z ulgi podatkowej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji firma zainwestuje w utworzenie nowego zakładu produkcyjnego. Dzięki nowej inwestycji firma będzie mogła zwiększyć możliwości produkcyjne oraz rozpocząć produkcję nowych wyrobów, m.in. innowacyjnego systemu ekologicznych barier dźwiękochłonnych. Przedsięwzięcie będzie realizowane w Gajewie (powiat giżycki), a planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 2,5 mln zł" - podano w komunikacie.

Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego planuje również spółka Krusz-Bet Prefabrykacja D i K Kruszewscy. Jak poinformowano, przedsiębiorstwo to uruchomi produkcję prefabrykowanych elementów betonowych takich jak studnie, dennice, zbiorniki do kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Inwestycja zostanie zrealizowana w miejscowościach Uniszki Zawadzkie w powiecie mławskim. "Firma zadeklarowała poniesienie kosztów kwalifikowanych w wysokości co najmniej 11,5 mln złotych oraz zatrudnienie 15 pracowników" - poinformowała Strefa.

W tym roku Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała 20 decyzji o wsparciu nowych inwestycji. Inwestorzy zadeklarowali poniesienie blisko 310 mln zł nakładów inwestycyjnych, co stanowi 70 proc. wzrost w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku. W ramach tych 20 decyzji ma powstać 140 nowych miejsc pracy.

Polska Strefa Inwestycji (PSI) to forma wsparcia dla firm planujących nowe inwestycje. Nowa inwestycja w ramach PSI pozwala na zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT na okres do 15 lat. Inwestycja może zostać usytuowana na wszystkich terenach. O wsparcie może ubiegać zarówno mały, średni jaki i duży przedsiębiorca.

