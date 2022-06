Warmińsko-mazurskie: GDDKiA ogłosiła przetarg na prace przygotowawcze dla obwodnicy Dobrego Miasta

Olsztyńska GDDKiA ogłosiła w środę przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej związanej z przygotowaniami do budowy obwodnicy Dobrego Miasta w ciągu drogi krajowej nr 51. Inwestycja znajduje się na liście zadań rezerwowych w Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

"Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla obwodnicy Dobrego Miasta w ciągu DK51. Planowany termin otwarcia ofert to 28 lipca 2022 r." - przekazał PAP rzecznik oddziału GDDKiA w Olsztynie Karol Głębocki.

Zgodnie z porozumieniem podpisanym przez GDDKiA z dobromiejskim samorządem, część kosztów prac przygotowawczych, w wysokości 1,5 mln zł pokryje gmina. Czas przewidziany na wykonanie dokumentacji to 42 miesiące od podpisania umowy. "Oznacza to, że w połowie 2026 roku będziemy gotowi do ogłoszenia przetargu na realizację obwodnicy Dobrego Miasta w systemie Projektuj i buduj" - dodał Głębocki.

Budowa obwodnicy Dobrego Miasta znajduje się na liście zadań rezerwowych w rządowym Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Obwodnica ma mieć około 8 km. Będzie to droga klasy GP o dwóch pasach ruchu w przeciwnych kierunkach, o szerokości 3,5 m. Ma zaczynać się na styku z przebudowywanym obecnie odcinkiem DK51 Smolajny-Kosyń. Z przeciwnej strony zostanie doprowadzona do istniejącej obwodnicy Barcikowa, omijając jednocześnie miejscowość Stary Dwór.

Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo i warunki ruchu drogowego oraz zwiększyć przepustowość. Według GDDKiA spowoduje to zmniejszenie liczby wypadków, obniżenie poziomu hałasu i zanieczyszczeń powietrza, oraz natężenia ruchu tranzytowego w mieście.

"Budowa obwodnicy poprawi parametry drogi krajowej i pozwoli na zachowanie stałej prędkości na całym odcinku od Smolajn do Dobrego Miasta. Tym samym skróci się czas przejazdu. Obecnie trwają budowy obwodnicy Smolajn oraz odcinka Smolajny - Kosyń w ciągu drogi krajowej nr 51" - podała GDDKiA.

