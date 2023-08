Warmińsko-mazurskie: GDDKiA: są chętni do dokończenia DK53 Rozogi-Dąbrowy

Trzy firmy są zainteresowane dokończeniem rozbudowy DK53 Rozogi-Dąbrowy - poinformowała w środę olsztyńska GDDKiA. Ogłoszenie przetargu na dokończenie tej inwestycji było konieczne po odstąpieniu od umowy z poprzednim wykonawcą.

"Złożone oferty będą teraz weryfikowane przez komisję przetargową. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena" - przekazał PAP rzecznik oddziału GDDKiA w Olsztynie Karol Głębocki.

Najniższą cenę (21 mln zł) zaproponowała firma Unibep z Bielska Podlaskiego, najwyższą (38,8 mln zł) - Budimex z Warszawy. Budżet, jakim dysponuje GDDKiA na wykonanie zadania, wynosi ok. 33,5 mln zł.

Nowy wykonawca ma dokończyć rozbudowę drogi krajowej nr 53 na odcinku Rozogi-Dąbrowy. Wykona m.in. nową konstrukcję jezdni o dopuszczalnym nacisku 11,5 t/oś i szerokości 7 m, rozbuduje skrzyżowania, zbuduje chodniki, zatokę autobusową oraz oświetlenie drogowe. Będzie miał na to 6 miesięcy od podpisania umowy. Do tego terminu nie wlicza się okresu zimowego liczonego od 16 grudnia do 15 marca.

Jak przypomniał Głębocki, poprzedni wykonawca nie wywiązał się z umowy. "W październiku 2022 r. odstąpiliśmy od umowy z dotychczasowym wykonawcą, firmą Ostrada z Ostrołęki, ze względu na niezadowalające zaangażowanie i postęp robót, a w ostatnich tygodniach trwania kontraktu całkowite zaprzestanie prowadzenia prac" - wyjaśnił.

"W trakcie inwestycji wielokrotnie wzywaliśmy wykonawcę do zwiększenia zaangażowania w realizację zadania. Bezskutecznie. Stąd nasza decyzja o odstąpieniu od umowy" - dodał rzecznik.

Umowa na projekt i rozbudowę DK53 na odcinku Rozogi-Dąbrowy była podpisana we wrześniu 2018 r. Zgodnie z aneksem nr 1 (zawartym w grudniu 2019 r.) termin wykonania minął 20 lipca 2020 r. "Umowa przewiduje karę w wysokości 10 proc. wartości umowy netto za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy" - zaznaczyła GDDKiA.

Informując o obecnym stanie inwestycji GDDKiA podała, że na odcinkach pomiędzy Rozogami i Dąbrowami oraz w Dąbrowach ułożona została podbudowa bitumiczna, częściowo leży warstwa ścieralna. W Rozogach warstwa podbudowy bitumicznej jest wykonana częściowo, chodniki zrealizowane są w połowie. Obowiązuje ruch wahadłowy.

GDDKiA przekazała również, że w celu zmniejszenia utrudnień związanych z niedokończoną budową, na odcinku pomiędzy Rozogami i Dąbrowami wprowadzono nową czasową organizację ruchu, która pozwoliła na podniesienie prędkości do 70 km/h, zamiast wcześniej obowiązującej 50 km/h. GDDKiA zrealizowała też wnioski mieszkańców dotyczące poprawy bezpieczeństwa.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl