Warmińsko-mazurskie: Gmina Orzysz uruchomiła gminną komunikację publiczną

Gmina Orzysz na Mazurach uruchomiła gminną komunikację publiczną - autobusy kursują po terenie gminy oraz do sąsiednich miast Pisza i Ełku. "Zainteresowanie jest duże, bo rozkład jazdy został tak ułożony, by ludzie zdążali do pracy i z niej wracali" - powiedział PAP burmistrz Orzysza Zbigniew Włodkowski. Podkreślił, że połączenia przywrócono po ok. 30 latach przerwy.

Komunikację gminną uruchomiono w gminie Orzysz w środę. "Spotkała się z ogromnym zainteresowaniem, bilety miesięczne rozchodzą się jak ciepłe bułeczki, bo są o ponad połowę tańsze od połączeń komercyjnych realizowanych na tych trasach. Ceny są tak konkurencyjne, że bardziej opłaca się kupienie biletu miesięcznego w naszej gminnej komunikacji, niż składanie się w 3, czy 4 osoby na paliwo i wspólne dojeżdżanie autem" - powiedział PAP burmistrz Orzysza Zbigniew Włodkowski i dodał, że głównymi klientami publicznej komunikacji są zawodowi żołnierze, którzy do Orzysza dojeżdżają z Ełku. Takich osób w jego ocenie jest kilkaset.

Bilet miesięczny dla osoby dorosłej kosztuje w orzyskiej komunikacji publicznej 160 zł. Bilet za przejazd po terenie gminy Orzysz kosztuje 4 zł, a za przejazd przez dwie gminy - 6 zł. Przejazd po samym Orzyszu kosztuje 1 zł. Gmina oznaczyła przystanki i zawiesiła na nich rozkłady jazdy.

W sumie działa 10 linii komunikacyjnych, które łączą zarówno wsie w gminie Orzysz z Orzyszem, jak i Orzysz z sąsiednimi miastami - Ełkiem i Piszem. "Rozkład jazdy został ułożony w taki sposób, aby autobusy dojeżdżające z Ełku i Pisza były skomunikowane z autobusami jadącymi do miejscowości na terenie gminy" - powiedział PAP burmistrz Włodkowski i dodał, że w najbliższym czasie gmina uruchomi aplikację, dzięki której pasażerowie będą widzieli, gdzie znajduje się autobus, na który czekają. To ma ułatwić pasażerom planowanie połączeń.

"W sobotę rozkład jazdy dopasujemy do działania targowiska, a w niedzielę do mszy świętych w każdym z czterech kościołów w gminie" - zapowiedział burmistrz Orzysza.

Przewozy pasażerskie w ramach gminnej komunikacji w Orzyszu realizuje konsorcjum złożone z kilku firm z terenu gminy Orzysz. Komunikacja ta od najbliższego poniedziałku, gdy w regionie skończą się zimowe ferie, będzie realizowała także przewody szkolne - w autobusach będą opiekunki dzieci tak, jak w autobusach realizujących wyłącznie przewozy szkolne.

Aby uruchomić komunikację publiczną gmina Orzysz ze swojego budżetu wyłożyła ok. 400 tys. zł, pozostałe pieniądze to dotacja od marszałka województwa i dopłata do przewozów z rządowego programu przywracania połączeń oraz pieniądze na realizację przewozów szkolnych. "Z naszych szacunków wynika, że powinno nam wystarczyć pieniędzy na realizację tych połączeń przez cały rok" - powiedział PAP burmistrz Włodkowski i podkreślił, komunikacja publiczna nie docierała do wsi w gminie Orzysz przez kilkadziesiąt lat. "Co najmniej ze 30 lat autobusy nie jeździły do małych miejscowości w naszej gminie, teraz będzie kilka połączeń dziennie" - podkreślił.

