Warmińsko-mazurskie: Hodowcy owiec dostali psy pasterskie do ochrony stad

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie przekazała właścicielom zwierząt gospodarskich z woj. warmińsko-mazurskiego polskie owczarki podhalańskie do ochrony ich stad przed wilkami.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka olsztyńskiej RDOŚ Justyna Januszewicz, we wtorek cztery szczeniaki trafiły do trzech hodowców owiec z gmin Reszel, Gołdap i Banie Mazurskie. Kolejne dwa psiaki zostaną dostarczone w środę u właścicieli stad z gmin Orzysz i Ełk.

Zakupione przez RDOŚ ośmiotygodniowe szczenięta pochodzą z hodowli zarejestrowanej w związku kynologicznym. Psy tej rasy mają wrodzony instynkt, który nakazuje im bronić pilnowanego stada owiec przed atakiem wilków.

Dostawca owczarków, który jest jednocześnie behawiorystą, będzie wspierał hodowców owiec w przygotowaniu młodych psów do roli stróża stada. Wyjaśni, jak właściwie opiekować się psem, żywić go oraz w jaki sposób urządzić mu kojec w owczarni i na pastwisku.

"Ważne, aby w pierwszym okresie po wprowadzeniu szczeniaka do owiec, kontakt psa z ludźmi był ograniczony do niezbędnego minimum, ponieważ efektywność psa zależy od tego, czy jako szczeniak zaakceptuje stado jako swoją nową rodzinę. Pies nie może stać się domowym pupilem gospodarza" - wyjaśniła Januszewicz.

Pierwsze cztery owczarki podhalańskie olsztyńska RDOŚ zakupiła w ubiegłym roku. Trafiły wówczas do hodowców z okolic Jezioran, Pasymia i Bań Mazurskich.

Do końca przyszłego roku hodowcy w regionie otrzymają w sumie 16 psów do ochrony swych stad przed wilkami. Będzie to możliwe dzięki projektowi realizowanemu przez RDOŚ w Olsztynie i NFOŚiGW, który służy minimalizowaniu szkód wyrządzanych przez bobry i wilki w regionie.

Na takie działania do 2021 r. przeznaczono w sumie ponad 1,7 mln zł. Poza zakupem psów stróżujących, rolnicy dostają m.in. fladry, czyli sznury z jaskrawymi wstążkami do odstraszania wilków, a także metalową siatkę i słupki do wykonania ogrodzeń i tzw. elektryczne pastuchy.

Jak szacują służby ochrony środowiska, w lasach Warmii i Mazur żyje ok. 140 wilków - głównie w Puszczach Rominckiej, Boreckiej, Piskiej i Napiwodzko-Ramuckiej oraz Lasach Skaliskich i na Wysoczyźnie Elbląskiej.

W minionym roku do RDOŚ zgłoszono 102 szkody wyrządzone w regionie przez te znajdujące się pod ochroną drapieżniki. Odszkodowania wypłacano za zagryzione sztuki bydła, owiec, kóz oraz hodowlanych danieli, jeleni i muflonów.