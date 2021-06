Warmińsko-mazurskie: Mieszkańcy i turyści będą mogli korzystać z nowych połączeń autobusowych

Mieszkańcy i turyści przyjeżdżający na Warmię i Mazury będą mogli od lipca korzystać z nowych połączeń autobusowych. Od 1 lipca uruchomione zostaną połączenia na trasach: Braniewo-Orneta, Iława-Nowe Miasto Lubawskie i Węgorzewo-Giżycko, a od poniedziałku Iława-Nowe Miasto Lubawskie.

Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Brzezin podpisał w środę umowy z wykonawcami nowych połączeń autobusowych w regionie.

"Łączny szacowany koszt tej inwestycji to 1,3 mln zł. W budżecie województwa zarezerwowaliśmy 550 tys. zł na uruchomienie tych połączeń, resztę kosztów pokryje dotacja rządowa oraz zysk ze sprzedaży biletów. Przewoźnicy już są wybrani, ich oferty są korzystne" - powiedział marszałek woj. warmińsko-mazurskiego Gustaw Brzezin.

Według samorządu województwa, połączenia mają zwiększyć możliwości dojazdu do miejscowości, które są węzłami komunikacyjnymi, w których pasażer może się przesiąść do innego środka komunikacyjnego. Chodzi także o zapewnienie dojazdu mieszkańcom do miejscowości, do których nie można dojechać obecnie pociągiem, bo trwają roboty na liniach kolejowych.

Połączenia pilotażowe tak zostały zorganizowane, by można je "dowiązać" do innych realizowanych przez komercyjnych przewoźników autobusowych czy do połączeń kolejowych.

Te cztery linie autobusowe to połączenia: Braniewo-Orneta (47 km, szacunkowy koszt uruchomienia do końca roku wynosi 300 tys. zł, Gołdap-Olecko-Ełk (74 km, koszt 475 tys. zł), połączenie Iława-Lubawa-Nowe Miasto Lubawskie przez Mortęgi (37 km, koszt to 240 tys. zł) oraz Węgorzewo-Giżycko przez Harsz, Pozezdrze i Kruklanki (41 km, koszt do końca roku 260 tys. zł). Na każdej linii uruchomione zostaną trzy pary połączeń autobusowych.

