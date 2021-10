Warmińsko-mazurskie: Mieszkańcy Wietrzychowa zyskają dostęp do kolei

Nowy przystanek w Wietrzychowie w woj. warmińsko-mazurskim umożliwi mieszkańcom dostęp do pociągów m.in. w kierunku Olsztyna, Nidzicy i Działdowa. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na prace w ramach rządowego programu przystankowego.

Rządowy Program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025 ma zwiększyć dostęp do kolei w kraju. Obejmuje on 355 zadań, w tym sześć na Warmii i Mazurach.

Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. ma poprawić dostęp do kolei i zapewnić lepsze warunki podróży w Wietrzychowie (gm. Nidzica, pow. nidzicki) na linii Działdowo-Olsztyn. To kolejna inicjatywa PLK zachęcająca do podróży koleją - zwłaszcza w codziennych dojazdach do pracy lub szkoły.

"Nowy przystanek w Wietrzychowie to kolejna inwestycja w województwie warmińsko-mazurskim, której celem jest likwidacja wykluczenia komunikacyjnego i zapewnienie lepszego dostępu do kolei mieszkańcom mniejszych miejscowości. Wszystko to dzięki programowi przystankowemu, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2025 roku miliard zł na budowę i modernizację przystanków" - przekazał Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

Prezes zarządu PKP PLK Ireneusz Merchel wskazał, że dzięki inwestycjom realizowanym przez spółkę z udziałem środków unijnych i budżetowych podróże pociągiem na Warmii i Mazurach są bardziej dostępne i atrakcyjne.

Dodał, że "program Kolej Plus oraz rządowy Program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025 są ważnym zakresem prac, gdyż zwiększają dostęp mieszkańców małych miejscowości do kolei - najbardziej ekologicznego środka transportu".

W Wietrzychowie w okolicy przejazdu kolejowo-drogowego planowany jest jeden peron o długości 150 metrów. Wysokość obiektu ułatwi podróżnym wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Przewidziano wiatę, ławki, czytelne oznakowanie i tablice informacyjne. Jasne, energooszczędne oświetlenie LED zapewni lepszą orientację także po zmroku. Osobom o ograniczonej możliwości poruszania dostęp do pociągów ułatwi pochylnia. Na potrzeby rowerzystów ustawione zostaną stojaki rowerowe.

Zadanie będzie realizowane w formule "projektuj i buduj". Rozpoczęcie prac planowane jest w IV kwartale br., a zakończenie - pod koniec 2022 r.

W województwie warmińsko-mazurskim projekt budowy lub modernizacji przystanków obejmuje oprócz Wietrzychowa także inwestycje w Nikielkowie i Kolnie, a także wydłużenie peronów w Pasłęku, Działdowie oraz przeniesienie do dogodniejszej dla mieszkańców lokalizacji przystanku w Łankiejmach.

W ostatnich latach dzięki realizacji przez PLK Krajowego Programu Kolejowego dostęp do kolei w regionie poprawił się dzięki pięciu nowym przystankom. Dogodniejsze podróże zapewnia Olsztyn Likusy przy ul. Bałtyckiej, Olsztyn Redykajny przy ul. Hozjusza, Olsztyn Jezioro Ukiel w pobliżu jeziora oraz Zespołu Szkół Elektronicznych i Zespołu Szkół Ekonomicznych - na linii z Olsztyna Głównego do Olsztyna Gutkowa. Wcześniej dostęp do kolei zwiększyły także przystanki Olsztyn Śródmieście w centrum Olsztyna, Olsztyn Dajtki oraz Pisz Wschodni.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl