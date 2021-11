Warmińsko-mazurskie: Mrągowo przystępuje do budowy 80 mieszkań

Mrągowskie TBS podpisało z Krajowym Zasobem Nieruchomości umowę na przejęcie działki na Osiedlu Mazurskim. Do 2024 roku mają tam powstać dwa bloki z 80 mieszkaniami dla osób bez zdolności kredytowej, mogących płacić wyższy czynsz za lokal.

Na mocy podpisanej w środę w Mrągowie umowy Krajowy Zasób Nieruchomości przekazał miejscowemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego (TBS) działkę, na której mają powstać dwa bloki, w sumie z 80 mieszkaniami o powierzchni od 38 do 60 m kw. Program ich budowy nazwano "Mrągowianin".

"Założenie jest takie, że w 2023 roku dokonamy przydziału mieszkań i uzgodnimy z najemcami sposób ich wykończenia, oczywiście w określonych ramach i możliwościach finansowych. Oddamy bowiem mieszkania nie w stanie deweloperskim, ale gotowe do zamieszkania. Nasze założenia są takie, by ludzie wprowadzili się w 2024 roku" - powiedział PAP prezes mrągowskiego TBS Janusz Pabich.

Program "Mrągowianin" jest przeznaczony dla ludzi, którzy nie mają zdolności kredytowej, ale za to są w stanie zapłacić ok. 20 tys. zł jednorazowej opłaty związanej z przydziałem mieszkania i opłacać dość wysoki jak na warunki Mrągowa czynszu - ok. 1 tys. zł na miesiąc. Projekt zakłada, że najemca może stać się właścicielem mieszkania po ok. 15 latach opłacania takiego czynszu.

"Chętnych na takie mieszkania jest zdecydowanie więcej niż mieszkań. Wpłynęło do nas 180 ankiet od osób zainteresowanych tego rodzaju lokalami" - powiedział PAP Pabich. Dodał, że według szacunków w Mrągowie potrzeba ok. 100 mieszkań.

"Najpierw chcemy zrealizować budowę dwóch bloków. Jeśli nadal będzie taka potrzeba, być może Krajowy Zasób Nieruchomości przekaże nam kolejną działkę. Ale to na razie przyszłość" - powiedział Pabich.

Budowa bloków mieszkalnych ma być finansowana z kilku źródeł: 10 proc. będzie pochodziło z Funduszu Wspierania Budownictwa, 35 proc. to grant Banku Gospodarstwa Krajowego, wpłaty najemców to ok. 10-20 proc. finansowania, a pozostała część ma pochodzić z kredytu, który ma być nisko oprocentowany.

"Pełne koszty będziemy znali, gdy ogłosimy przetarg i wyłonimy wykonawcę. Wtedy będziemy dokładnie wiedzieli, jakie są koszty inwestycji" - podał Pabich.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Mrągowie to miejska spółka. Osiedle Mazurskie, na którym powstanie inwestycja, jest określane jako sypialnia Mrągowa.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl