Warmińsko-mazurskie: Nowe przystanki Nikielkowo i Kolno na linii Olsztyn - Korsze

Jeszcze w tym roku na linii kolejowej Olsztyn - Korsze powstaną nowe przystanki Nikielkowo i Kolno, a przystanek w Łankiejmach zostanie przebudowany - poinformowały we wtorek PKP PLK. Łączny koszt tych prac to ponad 18 mln zł.

PKP PLK podpisały umowy z wykonawcami robót w Nikielkowie, Kolnie i Łankiejmach w ramach rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025. Będą realizowane w formule "projektuj i buduj". Rozpoczęcie robót zaplanowano w czerwcu, a zakończenie pod koniec 2022 r.

W Nikielkowie powstaną dwa perony o długości 150 m wraz z dojściem na wiadukt drogowy na ul. Lawendowej. Również w Kolnie dostęp do pociągów zapewnią dwa perony z dojściem obok wiaduktu. W Łankiejmach oba perony zostaną po przebudowie podwyższone, co ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Przewidziano m.in. wiaty, ławki, stojaki rowerowe, energooszczędne oświetlenie LED i pochylnie ułatwiające dostęp do pociągów osobom o ograniczonej możliwości poruszania.

W woj. warmińsko-mazurskim program przystankowy obejmuje sześć miejsc. Dwie umowy podpisano już wcześniej - w Pasłęku peron jest przebudowywany i wydłużany, a w Wietrzychowie powstanie nowy przystanek. W planach jest także wydłużenie peronów w Działdowie. Inwestycje mają zwiększyć dostępność mieszkańców do kolei i poprawić warunki podróży.

W rządowym programie budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025 uwzględniono 355 lokalizacji w całej Polsce. Na liście podstawowej są 173 lokalizacje, a na liście rezerwowej 182.

