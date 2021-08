Warmińsko-mazurskie: Nowy rezerwat przyrody "Czarcia Kępa"

Utworzono nowy rezerwat przyrody "Czarcia Kępa"; ma około 30 ha i jest położony w gminie Dubeninki na terenie Nadleśnictwa Gołdap (woj. warmińsko-mazurskie) - podała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie. Rezerwat nie jest udostępniony turystom.

Nowy rezerwat został powołany zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie. Celem ochrony przyrody na tym obszarze jest zachowanie grądu zboczowego na zboczach o szczególnie urozmaiconej młodoglacjalnej rzeźbie z naturalnymi mechanizmami jego funkcjonowania i regeneracji oraz populacji dzwonka szerokolistnego.

Jak przekazała RDOŚ, obiekt stanowi wyspę leśną w otwartym krajobrazie rolniczym. Zachowały się tu płaty bogatych gatunkowo grądów zboczowych z dominacją lipy i świerka, z udziałem grabu, osiki, brzozy, klonu i wiązu górskiego. Tamtejsza populacja dzwonka szerokolistnego, szacowana na ponad 5 tys. pędów, jest prawdopodobnie największa w kraju. Osobliwością botaniczną jest 13 kęp paprotnika kolczystego, który ma charakter unikatowy w północno-wschodniej Polsce.

"Czarcia Kępa" to 111. rezerwat przyrody w woj. warmińsko-mazurskim. Największy wśród nich jest rezerwat faunistyczny "Ostoja Bobrów na rzece Pasłęce", który zajmuje ponad 4,2 tys. ha. Najmniejszy - "Wyspę na jeziorze Partęciny Wielkie" w gminie Kurzętnik, o powierzchni 0,6 ha - utworzono w celu ochrony obuwika pospolitego, rośliny z rodziny storczykowatych.

Olsztyńska RDOŚ przypomniała w komunikacie, że rezerwaty przyrody są szczególnymi obszarami, które co do zasady są niedostępne dla społeczeństwa, z wyjątkiem tych, w których regionalny dyrektor ochrony środowiska wyznaczył szlak. W 23 warmińsko-mazurskich rezerwatach istnieje możliwość ruchu pieszego, rowerowego, konnego, kajakowego lub żeglownego po wyznaczonych w tym celu szlakach. Natomiast 88 rezerwatów przyrody, w tym "Czarcia Kępa", nie zostało udostępnionych do rekreacyjnego i turystycznego użytkowania.

