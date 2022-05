Warmińsko-mazurskie: Obwodnica Giżycka zostanie rozbudowana

Rozpoczynają się prace przygotowawcze do rozbudowy obwodnicy Giżycka (woj. warmińsko-mazurskie) w ciągu drogi krajowej nr 59. Dokumentacja powstanie do 2024 r., a realizację inwestycji w systemie "Projektuj i buduj" zaplanowano do 2026 r.

Program inwestycji dla rozbudowy obwodnicy Giżycka w ciągu DK59 zatwierdził we wtorek wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Jak mówił podczas konferencji prasowej w Giżycku, daje to zielone światło temu przedsięwzięciu.

"Wiem, że jest pilna potrzeba rozbudowy, podniesienia jej parametrów, co spowoduje, że będzie bardziej drożna, ale przede wszystkim bezpieczniejsza niż w tej chwili" - wskazał.

"Jestem przekonany, że rozbudowa do dwóch pasów w obie strony drogi krajowej nr 59 poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym i upłynni ruch, co będzie korzyścią zarówno dla tych, którzy na co dzień z tej drogi korzystają, czyli mieszkańców Giżycka i sąsiednich gmin, ale będzie to też duża korzyść dla wszystkich turystów, którzy tu przyjeżdżają" - powiedział wiceminister.

Dodał, że takie inwestycje oznaczają nie tylko poprawę bezpieczeństwa, ale także rozwój miejscowości, w których te rozwiązania komunikacyjne są realizowane.

Istniejąca obwodnica Giżycka, czyli ul. Obwodowa, ma obecnie w większości przekrój jednojezdniowy. Jej rozbudowa będzie kontynuacją - zakończonej w 2021 r. - inwestycji obejmującej budowę ronda na skrzyżowaniu DK59 z ul. Świderską wraz z rozbudową istniejącego układu drogowego do przekroju dwujezdniowego na odcinku około 1 km.

"Planowana inwestycja obejmie kolejne 1,5 km DK59 od tego ronda w kierunku Wilkas. Będzie to droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o przekroju 2x2 i nośności 11,5 tony na oś" - podała olsztyńska GDDKiA.

Przedsięwzięcie obejmie rozbudowę drogi do przekroju dwujezdniowego, budowę dodatkowych jezdni, obsługujących tereny przylegające do obwodnicy, budowę mostu i wiaduktu, przebudowę skrzyżowań oraz budowę i przebudowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych.

Jak podała GDDKiA, prace przygotowawcze dla tej inwestycji przewidziane są na lata 2022-24, natomiast realizacja w systemie "Projektuj i buduj" na lata 2024-26. Szacunkowy łączny koszt to około 70 mln zł.

Głównym celem tej inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez dostosowanie parametrów odcinka drogi krajowej nr 59 w Giżycku do obecnie wymaganych standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ma to związek ze wzrastającym natężeniem ruchu, które (według GPR 2020) wyniosło na DK59 w Giżycku ponad 15,3 tys. pojazdów na dobę.

Rozbudowa obwodnicy poprawi parametry techniczne drogi i zwiększy przepustowość na skrzyżowaniach drogi krajowej z drogami lokalnymi. W ocenie GDDKiA, efektem rozbudowy będzie zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych, skrócenie czasu przejazdu oraz zmniejszenie poziomu hałasu i zanieczyszczeń powietrza.

