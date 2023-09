Warmińsko-mazurskie: Od niedzieli na tory wracają pociągi do Szczytna, Ełku i Pisza

Od najbliższej niedzieli 24 września na tory wracają pociągi ze stacji Olsztyn Główny do Pisza i Szczytna - poinformował w piątek na konferencji prasowej prezes PKP PLK Ireneusz Merchel.

Prezes PKP PLK Ireneusz Merchel na konferencji prasowej w Olsztynie poinformował w piątek, że stan zaawansowania robót na stacji Olsztyn Główny pozwala już na przywrócenie połączeń kolejowych ze Szczytnem, Ełkiem i Piszem, które w ostatnim czasie były zawieszone.

Merchel poinformował, że do końca tego roku mają być wykonane zasadnicze prace zarówno przy modernizacji peronów, jak i na budowie nowego obiektu dworca. "Gotowe są już perony 3 i 4, trwają prace na peronach 1 i 2" - dodał.

Trwają prace nad budową przejścia podziemnego z windami i schodami ruchomymi z dworca do ul. Zientary-Malewskiej.

"Stacja Olsztyn Główny po zakończeniu wszystkich prac stanie się w pełni dostępna dla wszystkich podróżnych, w tym osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Wygodniejsze staną się podróże w kierunku Warszawy, Trójmiasta, Ełku, a wkrótce także do Braniewa. Mieszkańców zachęci do wybierania kolei w codziennych podróżach do pracy lub szkoły, a turystów do odwiedzania Warmii i Mazur właśnie tym środkiem transportu" - powiedział Merchel.

W Olsztynie Głównym gotowych jest ponad 21 km torów (z 28 km) oraz 84 rozjazdy (ze 116) wraz z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym i siecią trakcyjną. Kontynuowane są prace przy budowie nastawni.

Zadanie o wartości ok. 423 mln zł realizowane jest przy współudziale środków unijnych z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Zakończenie przebudowy stacji Olsztyn Główny zaplanowano w maju 2024 r.