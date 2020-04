Warmińsko-mazurskie: Otwarcie drogi wodnej Wielkich Jezior Mazurskich - 1 maja

Od 1 maja otwarta zostanie droga wodna Pisz - Węgorzewo w systemie Wielkich Jezior Mazurskich - zapowiedziało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Ze względu na niskie stany wód nie będzie otwarta dla żeglugi rzeka Pisa.

O terminie otwarcia drogi wodnej na Wielkich Jeziorach Mazurskich, czyli rozpoczęcia tegorocznego sezonu żeglugowego, poinformowało w komunikacie nawigacyjnym PGW Wody Polskie RZGW w Białymstoku, który zarządza tym regionem wodnym.

Wynika z niego, że od 1 maja będą obowiązywać znaki nawigacyjne i zacznie działać system sygnalizacji ostrzegawczej przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi. Wcześniej żegluga była tam możliwa jedynie na własną odpowiedzialność.

Otwarty zostanie szlak od jeziora Roś w Piszu do rzeki Węgorapy w Węgorzewie wraz z jeziorami: Seksty, Śniardwy, Mikołajskie, Tałty, Tałtowisko, Kotek, Szymon, Szymoneckie, Jagodne, Boczne, Niegocin, Tajty, Kisajno, Dargin, Łabap, Kirsajty, Mamry, Święcajty oraz na łączących te jeziora kanałach. Otwarty będzie też szlak od Jeziora Ryńskiego w Rynie do Jeziora Nidzkiego (do 3 km na granicy rezerwatu Jezioro Nidzkie) wraz z jeziorami: Bełdany, Guzianka Mała, Guzianka Wielka i Kanałem Nidzkim.

W komunikacie przypomniano o możliwych utrudnieniach żeglugowych związanych z miejscami prac remontowych czy wypłyceń, oraz o tym, że szlaki te nie są przystosowane do żeglugi nocnej.

RZGW poinformował, że nie otwiera się natomiast dla żeglugi drogi wodnej rzeki Pisy, ze względu na niskie stany wód spowodowane suszą hydrologiczną. Ten szlak łączy jezioro Roś z ujściem Pisy do Narwi.