Warmińsko-mazurskie: Podpisano umowy na dokumentacje obwodnic Pisza oraz Olsztyna i Dywit

GDDKiA podpisała umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dwóch obwodnic w woj. warmińsko-mazurskim: Pisza oraz Olsztyna i Dywit. Poinformowano o tym w środę podczas wideokonferencji z udziałem wiceministra infrastruktury Rafała Webera.

Jak przypomniał wiceminister, podpisane w środę umowy na prace przygotowawcze dotyczą dróg, które znajdują się w rządowym "Programie budowy 100 obwodnic".

"Chcemy za pomocą tego programu rozwiązywać podstawowe problemy komunikacyjne na sieci dróg krajowych. Zdiagnozowaliśmy sto najważniejszych potrzeb inwestycyjnych w całej Polsce, w tym pięć w woj. warmińsko-mazurskim" - mówił Weber.

Wyjaśnił, że trzy pozostałe to: obwodnica Smolajn, gdzie trwają już roboty ziemne, oraz obwodnice Gąsek i Szczytna. Jak zauważył wiceminister, w przypadku tego regionu dodatkowe znaczenie obwodnic polega na tym, że mają one zbierać i rozprowadzać ruch turystyczny.

"Myślę, że dzięki temu układowi komunikacyjnemu, który krystalizuje się w woj. warmińsko-mazurskim, jeszcze więcej turystów będzie w ten piękny zakątek naszego kraju przyjeżdżać" - ocenił.

Wykonawcą dokumentacji projektowej dla obwodnicy Olsztyna i Dywit w ciągu drogi krajowej nr 51 będzie za cenę ponad 3,7 mln zł konsorcjum firm TRAKT Sp. z o.o. Sp.k. i TRAKT Sp. z o.o. z Katowic. Zamówienie obejmuje wykonanie w ciągu 30 miesięcy studium korytarzowego i studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do decyzji środowiskowej.

To samo konsorcjum ma za 2,2 mln zł przygotować dokumentację obwodnicy Pisza w ciągu dróg krajowych nr 58 i 63. Zamówienie obejmuje wykonanie w ciągu 40 miesięcy od podpisania umowy studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej i materiałów do decyzji środowiskowej.

Przyszła obwodnica Olsztyna i Dywit ma mieć długość około 20 km i będzie stanowić dopełnienie układu drogowego, który powstał po zrealizowaniu drogi ekspresowej S51 oraz obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 16. Zakłada się, ze jej realizacja nastąpi w latach 2026-2030.

Obwodnica Pisza będzie jednojezdniową drogą o długości około 3,6 km. Trasa ma przebiegać w większości nowym śladem od północno-zachodniej poprzez południową do wschodniej części miasta jako droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). Realizacja planowana jest na lata 2025-2028.

Podstawowym celem "Programu budowy 100 obwodnic" na lata 2020-2030 jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miast i miasteczek, co ma zwiększyć bezpieczeństwo kierowców i podróżnych oraz mieszkańców tych miejscowości.

W sumie na sieci dróg krajowych powstaną obwodnice o łącznej długości ok. 830 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Koszt realizacji programu został oszacowany na blisko 28 mld zł.

