Warmińsko-mazurskie: Polregio: w piątek uruchomiono 15 autobusowych połączeń zastępczych

W piątek na Warmii i Mazurach uruchomiono 15 autobusowych połączeń zastępczych spośród 96 kolejowych realizowanych przez Polregio. Dotychczas nie odwołano żadnego kursu, ale pasażerowie muszą się liczyć z opóźnieniami - podała PAP rzeczniczka warmińsko-mazurskiego zakładu Polregio Anna Nowak.

"Uruchomiliśmy dziś 15 połączeń autobusowej komunikacji zastępczej spośród 96 połączeń kolejowych. Nie mamy odwołanych połączeń, jednak są opóźnienia, nawet godzinne, ponieważ trasa kolejowa nie pokrywa się z trasą, jaką pokonują autobusy. Autobusy zajeżdżają na przystanki kolejowe" - powiedziała Anna Nowak.

Najwięcej pasażerów korzysta z połączeń między Olsztynem a Szczytnem, Olsztynem a Ełkiem przez Szczytno. Są też dwa połączenia między Olsztynem a Elblągiem, dwa między Olsztynem a Działdowem oraz jedno na trasie Korsze-Olsztyn.

Spółka podstawia zazwyczaj po jednym autobusie, a na trasach bardziej uczęszczanych - po dwa, ale nie zawsze jest to możliwe, ponieważ przewoźnicy mają ograniczoną liczbę autobusów - wyjaśniła rzeczniczka. Wskazała, że z połączeń realizowanych przez Polregio korzystają uczniowie dojeżdżający do szkół i osoby do pracy.

Jak dodała, trwa ustalanie, czy podczas weekendu będzie potrzebna i w jakim stopniu zastępcza komunikacja autobusowa.

W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie mediacyjne zarządu spółki ze związkami zawodowymi w Polregio w sprawie sporu zbiorowego. Wobec braku możliwości zawarcia porozumienia płacowego, zakończyło się ono podpisaniem protokołu rozbieżności. Według Polregio, związki zawodowe w spółce domagają się podwyżki wynagrodzeń o 700 zł z wyrównaniem od 1 grudnia 2021 r. Zarząd Polregio informuje, że podwyżka w oczekiwanej przez związki zawodowe wysokości, to roczny koszt ok. 124 mln zł. W opinii kierownictwa spółki oznaczało by to stratę finansową dla Polregio i utratę rentowności.

W czwartkowym komunikacie Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Polregio poinformował, że 16 maja we wszystkich zakładach spółki Polregio, poza centralą, zostanie przeprowadzony strajk generalny. Wskazał, że strajk zostanie przeprowadzony "z uwagi na brak jakichkolwiek propozycji ze strony właścicieli - Agencji Rozwoju Przemysłu, Konwentu Marszałków Województw RP jak i Zarządu Polregio oraz woli negocjacji rozwiązania problemu".

Polregio to największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce. Udział firmy w rynku wynosi około 27 proc. Większościowym udziałowcem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu.

