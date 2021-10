Warmińsko-mazurskie: Ponad 1 mld zł dla regionu z Programu Inwestycji Strategicznych

Ponad 1 mld 12 mln zł trafi do samorządów na Warmii i Mazurach w ramach pierwszej edycji rządowego w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład - poinformował w poniedziałek wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki.

Wojewoda przekazał dane o wysokości tych środków podczas w konferencji w Nidzicy, dotyczącej ogłoszenia wyników pierwszego naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Uczestniczyli w niej premier Mateusz Morawiecki, wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker, parlamentarzyści i około 200 samorządowców.

Chojecki podał, że kwota wsparcia, które trafi do samorządów wszystkich szczebli w woj. warmińsko-mazurskim to ponad 1 mld 12 mln zł, a dofinansowanie otrzymają 132 jednostki samorządu terytorialnego. Są to zarówno samorząd województwa, jak samorządy powiatowe, miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i wiejskie - wyliczał.

Wojewoda poinformował także, że blisko połowa tych środków, tj. 471 mln zł jest przeznaczone na infrastrukturę drogową. Jak przypomniał, w ostatnich latach wiele inwestycji na drogach gminnych i powiatowych było realizowanych w regionie, dzięki rządowemu programowi inwestycji lokalnych.

"Ale to ciągle w naszym województwie ogromna potrzeba, by móc realizować połączenia pomiędzy gminami, powiatami, a także otworzyć się i dać dostęp do naszego województwa inwestorom, gościom i turystom. Program Inwestycji Strategicznych daje nam kolejną szansę, żeby to zrealizować" - podkreślił Chojecki.

Wojewoda przekazał również, że w ramach pilotażowej edycji Programu Inwestycji Strategicznych samorządy w regionie otrzymają 211 mln zł na inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, blisko 58 mln zł na infrastrukturę turystyczną i 45 mln zł na rewitalizację obszarów miejskich.

Jak mówił, na liście projektów, które mają być zrealizowane w regionie jest ponad 200 pozycji. Wśród nich wymienił m.in. przebudowę pl. Bohaterów Westerplatte i parku miejskiego w Bartoszycach, rewitalizację Wyspy Spichrzów w Elblągu, budowę pływalni w Lidzbarku, przebudowę i modernizacje stacji uzdatniania wody w Młynarach, rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Pozezdrzu, przebudowę drogi gminnej Trękusek-Kaborno, modernizację infrastruktury drogowej w powiecie nidzickim, kompleksową przebudowę amfiteatru w Mrągowie, rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ełku i modernizację kotłowni miejskiej na biomasę we Fromborku.

"Myślę, że jestem wyrazicielem zebranych tutaj samorządowców, i że wspólnie także jesteśmy o tym przekonani, iż te środki dadzą naszemu regionowi impuls do jeszcze szybszego, bardziej intensywnego i zrównoważonego rozwoju" - podkreślił wojewoda warmińsko-mazurski.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 r. W tym czasie każda jednostka samorządu terytorialnego, czy związek JST, mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: jeden wniosek bez kwotowego ograniczenia, jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł, oraz jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł.

