Warmińsko-mazurskie: Port lotniczy Olsztyn-Mazury włączony do sieci TEN-T

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury został włączony do Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) - podały w środę służby prasowe lotniska. Otwiera to nowe możliwości finansowania rozwoju infrastruktury tego portu ze środków unijnych w latach 2021-2027.

Regionalny port lotniczy w Szymanach znalazł się na opublikowanej w połowie grudnia przez Komisję Europejską zaktualizowanej liście strategicznych elementów infrastruktury transportowej Unii Europejskiej w ramach TEN-T.

Transeuropejska Sieć Transportowa jest narzędziem służącym koordynacji inwestycji infrastrukturalnych w Europie. W jej skład wchodzą m.in. szlaki drogowe, kolejowe, lotnicze, morskie i rzeczne stanowiące najważniejsze połączenia z punktu widzenia rozwoju UE, a także elementy infrastruktury w postaci portów morskich, lotniczych, śródlądowych i terminali drogowo-kolejowych.

Celem rozwoju sieci ma być zapewnienie spójności terytorialnej UE i dostępności komunikacyjnej we wszystkich regionach, w tym stymulowanie wzrostu gospodarczego regionu, a także podnoszenie konkurencyjności poszczególnych państw członkowskich i całej UE.

"Komisja Europejska dostrzegła strategiczną rolę Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w rozwoju spójnej i połączonej infrastruktury transportowej UE. Otwiera to nowe możliwości rozwoju zarówno regionalnego lotniska, jak też całego regionu Warmii i Mazur" - przekazał rzecznik prasowy tego portu lotniczego Dariusz Naworski.

Jak zaznaczył, lotnisko w Szymanach zlokalizowane jest na rozwidleniu sieci bazowej TEN-T, tj. korytarzy: Morze Północne-Bałtyk oraz Bałtyk-Adriatyk i może odgrywać rolę elementu spajającego i integrującego oba korytarze sieci bazowej.

Zdaniem marszałka woj. warmińsko-mazurskiego Gustawa Marka Brzezina, obecność w sieci TEN-T jest ważnym krokiem dla dalszego rozwoju regionalnego lotniska.

"Włączenie portu do transeuropejskiej sieci to niebywały sukces. Skutkować będzie wymiernymi korzyściami, do których należy m.in. szerszy dostęp do środków unijnych w latach 2021-2027" - ocenił marszałek.

Według niego regionalny samorząd starał się o to od 2019 r., a starania wspierało m.in. Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Polska Agencji Żeglugi Powietrznej, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz przewoźnicy lotniczy i wiele innych instytucji.

Regionalny port lotniczy w Szymanach koło Szczytna działa od stycznia 2016 r. Jedynym udziałowcem spółki zarządzającej lotniskiem jest samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. Rozbudowa dawnego powojskowego lotniska kosztowała ok. 200 mln zł i była współfinansowana ze środków UE.

