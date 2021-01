Warmińsko-mazurskie poszukuje nowych specjalizacji regionu

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego pracuje nad identyfikacją kolejnych inteligentnych specjalizacji regionalnych. Swoje propozycje mogą składać "grupy interesariuszy" liczące co najmniej 20 podmiotów, w tym musi być 15 podmiotów gospodarczych i co najmniej jedna jednostka naukowo-badawcza.

Inteligentne specjalizacje regionu służą podnoszeniu konkurencyjności firm z danej branży w regionie i kraju. Dotychczas do inteligentnych specjalizacji warmińsko-mazurskiego zaliczano branże związane z wodą, produkcją zdrowej żywności i przemysłem bazującym na drewnie (w tym meblarstwo).

"Wraz z przyjęciem zaktualizowanej strategii rozwoju społeczno-gospodarczego z horyzontem czasowym do 2030 roku sejmik regionu ponownie dokonał wyborów strategicznych w sferze rozwoju regionu. Wśród nich znalazła się również decyzja o kontynuacji polityki gospodarczej opartej na (już istniejących - PAP) inteligentnych specjalizacjach (...) ale również poszukuje się nowych specjalizacji. Ma to szczególnie istotne znaczenie w sytuacji szybko zmieniających się warunków gospodarczych" - napisał samorząd województwa w komunikacie.

Propozycję nowej regionalnej inteligentnej specjalizacji może złożyć dowolny podmiot "pod warunkiem, że do opracowania swojej propozycji zaangażuje odpowiednio liczną grupę interesariuszy, w tym reprezentantów środowiska B+R".

"Minimalna liczba interesariuszy, którzy muszą zostać zaangażowani w proces opracowania diagnozy i Programu Rozwoju Sektora to 20 podmiotów, w tym minimum 15 przedsiębiorstw należących do sektora MŚP (prowadzących działalność w województwie warmińsko-mazurskim) oraz co najmniej jedna jednostka naukowo-badawcza" - podano w komunikacie.

Propozycje nowych inteligentnych specjalizacji przyjmowane będą do 30 kwietnia. Do końca lipca zarząd regionu zdecyduje, czy skorzysta z którejś propozycji nowych inteligentnych specjalizacji.