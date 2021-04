Warmińsko-mazurskie: Rozpoczęła się budowa obwodnicy Smolajn na DK 51

We wtorek rozpoczęto budowę obwodnicy Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51 (woj. warmińsko-mazurskie). Jest to inwestycja realizowana w ramach rządowego Programu Budowy 100 Obwodnic.

Uczestniczący w inauguracji budowy obwodnicy Smolajn wiceminister infrastruktury Rafał Weber podkreślił, że jest ona pierwszą inwestycją z tego rządowego Programu, która weszła w fazę prac ziemnych.

Jak mówił, poprawi ona bezpieczeństwo i wygodę zarówno osób podróżujących na trasie między Olsztynem a północnym krańcem regionu, jak mieszkańców Smolajn, dzięki wyprowadzeniu z tej miejscowości ruchu tranzytowego.

Przypomniał, że Program Budowy 100 obwodnic ma na celu likwidację tzw. wąskich gardeł, czyli udrożnienie komunikacyjne wszystkich regionów kraju. W woj. warmińsko-mazurskim oprócz obwodnicy Smolajn powstaną obwodnice Olsztyna i Dywit, Gąsek, Pisza oraz Szczytna.

Obwodnica Smolajn w gminie Dobre Miasto ma mieć długość około 1,8 km. Droga krajowa nr 51 w tym rejonie stanowi północny wylot z Olsztyna w kierunku granicy państwa z obwodem kaliningradzkim.

Kontrakt o wartości blisko 26 mln zł w tradycyjnym systemie, tj. "buduj" realizuje Budimex. Zgodnie z umową obwodnica ma być gotowa do października 2022 r., ale wykonawca deklaruje, że będzie starał się zakończyć prace już wiosną przyszłego roku.

W sumie w ramach tego Programu powstanie w Polsce 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś.

W przypadku trzech obwodnic podpisano już umowy na ich realizację z wykonawcami. Poza obwodnicą Smolajn, gdzie rozpoczęto prace budowlane, są to obwodnice Lipska (woj. mazowieckie) i Wąchocka (woj. świętokrzyskie), realizowane w systemie Projektuj i buduj.

Dla 10 obwodnic trwają przetargi na realizację, a dla 24 innych GDDKiA szuka wykonawców dokumentacji projektowej. Kolejne 63 obwodnice są na etapie opracowania dokumentacji lub przygotowania na nią przetargów.

Według danych GDDKiA podpisano w sumie umowy na zadania o łącznej długości 480,6 km, z czego 19,9 km na realizację i 460,7 na dokumentację. Ogłoszono przetargi na obwodnice o łącznej długości 354,7 km, z czego 87,2 km na realizację i 267,5 km na dokumentację.

Podstawowym celem Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miast i miasteczek, co ma zwiększyć bezpieczeństwo kierowców i podróżnych oraz mieszkańców tych miejscowości. Koszt realizacji rządowego Programu został oszacowany na blisko 28 mld zł.

