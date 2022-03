Warmińsko-mazurskie: Ruszają przygotowania do budowy obwodnicy Dobrego Miasta

Rozpoczynają się prace przygotowawcze do budowy obwodnicy Dobrego Miasta (woj. warmińsko-mazurskie) w ciągu drogi krajowej nr 51. Dokumentację projektową dla tego zadania sfinansują wspólnie GDDKiA i lokalny samorząd.

Program Inwestycji dla prac przygotowawczych dla budowy tej obwodnicy zatwierdził w czwartek wiceminister infrastruktury Rafał Weber. "To da zielone światło GDDKiA do tego, aby te prace rozpocząć" - mówił podczas briefingu w Dobrym Mieście.

Wiceminister podkreślał, że to ważna inwestycja, bo obecnie droga przebiega przez ścisłą zabudowę Dobrego Miasta, co jest niebezpieczne dla wszystkich uczestników ruchu, zwłaszcza mieszkańców. Zaznaczył, że to trasa mocno obciążona ruchem, ponieważ biegnie tędy tranzyt z Olsztyna na północ województwa, m.in. do Bartoszyc i Lidzbarka Warmińskiego.

Również w czwartek olsztyńska GDDKiA podpisała porozumienie z dobromiejskim samorządem o współfinansowaniu dokumentacji projektowej dla tego zadania. Szacunkowy koszt prac przygotowawczych to około 4 mln zł, z czego 1,5 mln zł pokryje gmina. Czas przewidziany na wykonanie dokumentacji to lata 2022-2026.

"W połowie 2026 r. będziemy gotowi do ogłoszenia przetargu na realizację obwodnicy Dobrego Miasta w systemie projektuj i buduj" - przekazał PAP rzecznik oddziału GDDKiA w Olsztynie Karol Głębocki.

GDDKiA przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Obejmie ona wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R), materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji (DŚU) oraz wykonanie archeologicznych badań powierzchniowych i sondażowych.

Planowana obwodnica o długości około 8 km ma powstać do 2030 r., w ciągu DK51. Będzie to droga klasy GP o dwóch pasach ruchu w przeciwnych kierunkach, o szerokości 3,5 m. Ma zaczynać się na styku z przebudowywanym obecnie odcinkiem DK51 Smolajny - Kosyń. Z przeciwnej strony zostanie doprowadzona do istniejącej obwodnicy Barcikowa, omijając jednocześnie miejscowość Stary Dwór.

Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo i warunki ruchu drogowego oraz zwiększyć przepustowość. Według GDDKiA spowoduje to zmniejszenie liczby wypadków, obniżenie poziomu hałasu i zanieczyszczeń powietrza oraz natężenia ruchu tranzytowego w mieście.

"Budowa obwodnicy spowoduje skrócenie połączenia o około 10 proc. w stosunku do stanu istniejącego, poprawi parametry drogi krajowej i pozwoli na zachowanie stałej prędkości na całym odcinku od Smolajn do Dobrego Miasta. Obecnie trwają budowy obwodnicy Smolajn oraz odcinka Smolajny - Kosyń w ciągu DK51" - podała GDDKiA.

